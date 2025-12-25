El arquero brasileño al que apuntaría América para competirle a Jorge Soto

América de Cali ya estaría pensando en los fichajes para la temporada del 2026, una de las posiciones en las que estaría buscando un refuerzo el presidente del equipo, Tulio Gómez, esta en el arco y tiene en la mira a un arquero brasileño de talla mundialista. Esto teniendo en cuenta que además de la competencia local de Liga Colombiana y en la Copa, el cuadro escarlata tendrá competencia internacional en la Copa Sudamericana.

América oficializó la salida de los arquero venezolano Joel Graterol y el uruguayo Santiago Silva, tras finalizar la competencia de la Liga Colombiana 2025-II, en el que los dirigidos por David González disputaron los cuadrangulares semifinales. De este modo al plantel le queda como portero principal, Jorge Soto, que en varias oportunidades ha asumido como inicialista.

¿Quién es el arquero que competiría con Jorge Soto?

Al parecer el cuadro caleño tiene en su radar al brasileño Jean Fernandes, guardameta de 30 años que actualmente es agente libre, tras su paso por tres años y medio con Cerro Porteño. Sin embargo, desque que finalizó su contrato con los paraguayos en mayo de este año no ha tenido competencias oficiales.

Según el periodista argentino Uriel Lugt y el comunicador colombiano Juliana Capera, las negociaciones por Fernandes estarían sobre la mesa y ya hay un interesar claro por parte de América de Cali que ha tenido acercamientos.

🚨#AmericadeCali 🇨🇴 tiene en carpeta a Jean Fernandes.



↪️ Se produjeron los primeros acercamientos con el arquero, que tiene el pase en su poder. @JulianCaperaB 🤝 pic.twitter.com/QZk7WObzRR — Uriel Iugt (@urieliugt) December 25, 2025

La mayor parte de la carrera de Jean Fernandes ha sido en el fútbol brasileño, según el portal Trasfermart debutó en Bahia, luego fue transferido a Sao Pablo y Atlético Goianiense. Uno de sus principales logros fue jugar el Mundial SUb-20 con la Selección de Brasil en el 2015, con la que llegó hasta la final del mundo pero cayeron ante Serbia.

Así las cosas si el fichaje del arquero brasileño se hace realidad para llegar al cuadro Escarlata, los pocos minutos que ha sumado durante este año podría ser un factor determinante ante la competencia por la titularidad con Jorge Soto.