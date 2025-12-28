El nuevo comandante del Ejército es bumangués: el mayor general Royer Gómez Herrera

El presidente Gustavo Petro anunció cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares y uno de los movimientos más relevantes es el nombramiento del mayor general Royer Gómez Herrera como nuevo comandante del Ejército Nacional.

El oficial, nacido en Bucaramanga, asume el cargo en un momento clave para la seguridad del país y con impacto directo en regiones como Santander.

La designación conecta una decisión nacional con un departamento que en las últimas semanas ha registrado hechos que encendieron las alertas de las autoridades.

Entre ellos, el ataque contra el peaje La Lizama, en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja, que dejó una funcionaria herida y daños en la infraestructura, así como la aparición de una bandera alusiva al ELN en un corredor vial del departamento.

Aunque el Gobierno departamental ha llamado a la calma, la Fuerza Pública reforzó su presencia en puntos estratégicos.

A este contexto se suma el impacto regional del conflicto armado en otras zonas del país.

Un soldado santandereano murió tras un ataque del ELN contra una base militar en Aguachica, Cesar, hecho que volvió a poner sobre la mesa el alcance nacional de las decisiones que se toman desde el alto mando militar.

Royer Gómez Herrera es oficial de carrera y cuenta con experiencia en mando operativo y planeación estratégica.

Nacido en Bucaramanga, ha ocupado cargos clave dentro del Ejército y ha estado al frente de distintas unidades en varias regiones del país. Es ingeniero civil, profesional en Ciencias Militares y tiene formación en Seguridad y Defensa, con una trayectoria enfocada en la conducción de tropas y la toma de decisiones estratégicas.

El comandante del Ejército dirige la fuerza con mayor número de efectivos en Colombia y tiene incidencia directa en las operaciones contra grupos armados ilegales, así como en la ejecución de la política de seguridad del Gobierno en el territorio.

Por eso, el nombramiento de un general santandereano al frente de esta institución adquiere relevancia para el departamento, en un escenario marcado por hechos recientes de violencia e intimidación.