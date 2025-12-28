En Santander, 32 personas han resultado lesionadas por pólvora en lo que va de diciembre

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

A pocos días de terminar el año, Santander sigue sumando personas lesionadas por el uso de pólvora. Con corte al 26 de diciembre, el departamento reporta 32 casos, según el sistema de vigilancia en salud pública.

La cifra representa una disminución frente al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 35 personas lesionadas. Sin embargo, las autoridades advierten que el riesgo persiste, especialmente por los casos que han requerido atención hospitalaria.

Del total de personas afectadas, seis han sido hospitalizadas, entre ellas dos menores de edad. Hasta el momento, no se reportan muertes asociadas a lesiones por pólvora en el departamento.

Las cifras muestran además que los casos no se concentran en un solo punto del territorio. Varios municipios de Santander han reportado personas lesionadas, siendo Bucaramanga la ciudad con mayor número de notificaciones durante este periodo de vigilancia intensificada.

El secretario del Interior de Santander, Edwin Prada, señaló que aunque el balance es menor frente al año pasado, la presencia de menores entre los lesionados sigue siendo motivo de preocupación y obliga a reforzar los llamados a la prevención.

“A la comunidad santandereana, el llamado es a evitar la manipulación de pólvora, especialmente en el caso de niños, niñas y adolescentes. A nivel nacional, casi la mitad de las personas lesionadas son menores de edad. Además del riesgo para la vida y la salud, la manipulación de pólvora puede acarrear sanciones económicas de hasta 32 salarios diarios vigentes“, señaló.

Las autoridades recordaron que la pólvora no es un juego y reiteraron el llamado a no manipular estos artefactos, mientras se mantiene la vigilancia epidemiológica hasta enero para evitar que aumente el número de personas lesionadas en el departamento.