¿Quién es Nahuel Bustos, el experimentado delantero que podría llegar a Santa Fe?

Independiente Santa Fe trabaja en reforzar su nómina para el año 2026, donde en el primer semestre del año, además de afrontar la Liga, disputará la Superliga ante el Junior de Barranquilla y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Si bien no se han generado muchas noticias sobre posibles fichajes para el equipo, este lunes se dio a conocer un nombre y una posibilidad alta de arribar a la escuadra Cardenal.

Según informó el periodista local Hugo García, Santa Fe está interesado y ya realizó una oferta formal por el delantero Nahuel Bustos, jugador que actualmente milita en Talleres de Córdoba.

“Nahuel Bustos tiene una propuesta para irse a jugar a Independiente Santa Fe de Colombia. Talleres lo cedería a préstamo con opción. Se define en horas. “NB7” estaba en la lista de los jugadores con proyección de salida", informó en su cuenta de Twitter.

Nahuel Bustos tiene una propuesta para irse a jugar a Independiente @SantaFe de Colombia. #Talleres lo cedería a préstamo con opción. Se define en horas. "NB7" estaba en la lista de los jugadores con proyección de salida. pic.twitter.com/7tTMZsCULG — Hugo García (@HGarcia_MundoD) December 29, 2025

¿Quién es Nahuel Bustos?

Nahuel Bustos es un delantero argentino de 27 años surgido en Talleres de Córdoba y con un importante recorrido a nivel internacional, a pesar de su edad. Debutó en La T en el 2016, habiendo permanecido dos periodos en el club de Córdoba.

En el 2019 tuvo un breve paso por Pachuca de México, luego partió al Girona de España, donde estuvo entre el 2020 y el 2022. Al cierre de ese año militó en Sao Paulo de Brasil, donde tuvo un paso fugaz.

Para el 2023 volvió a Talleres, luego se marchó un tiempo en San Lorenzo, regresando nuevamente en el 2025 al equipo donde comenzó. El último campeonato disputó 11 partidos y sumó una anotación.