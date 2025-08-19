Fórmula para calcular liquidación de cesantías e intereses, dependiendo el número de días trabajados // Caracol Radio

Las cesantías en Colombia son una prestación social que todo empleador debe reconocer a sus trabajadores. Su propósito principal es brindar un respaldo económico al empleado en caso de quedar desempleado, aunque también pueden usarse para educación o vivienda; sin embargo, lo más importante es suplir las necesidades básicas de una persona durante el tiempo suficiente mientras esta consigue un nuevo empleo.

Además de las cesantías, los trabajadores tienen derecho a recibir los intereses a las cesantías, que corresponden al 12% anual sobre el valor acumulado. Caracol Radio le explica cómo calcular la liquidación de cesantías e intereses, paso a paso, de acuerdo con el número de días trabajados y el método más práctico para que calcule la cifra correcta de manera sencilla.

¿Qué son las cesantías?

Las cesantías son un ahorro obligatorio que equivale a un mes de salario por cada año trabajado. Si el empleado no completa el año, se liquida de forma proporcional a los días laborados; mientras que si el trabajador cumple su año laboral, debe recibir por parte de la compañía lo equivalente al salario que devenga.

Fórmula para calcular cesantías en Colombia

La fórmula que establece la ley laboral colombiana es la siguiente:

Cesantías = (Salario base × Días trabajados) ÷ 360

Salario base : es el salario mensual del trabajador (incluye salario fijo, horas extras y recargos habituales).

: es el salario mensual del trabajador (incluye salario fijo, horas extras y recargos habituales). Días trabajados : número de días laborados en el año.

: número de días laborados en el año. 360: corresponde a los días que se usan como referencia legal para un año laboral.

Ejemplo:Si un trabajador gana $1.500.000 y laboró 200 días en el año, el cálculo es:

(1.500.000 × 200) ÷ 360 = $833.333 en cesantías

Fórmula para calcular intereses a las cesantías

Los intereses a las cesantías se calculan con la siguiente fórmula:

Intereses = (Cesantías × Días trabajados × 0,12) ÷ 360

Cesantías : valor resultante de la fórmula anterior.

: valor resultante de la fórmula anterior. 0,12 : corresponde al 12% de intereses anuales fijados por la ley.

: corresponde al 12% de intereses anuales fijados por la ley. Días trabajados: número de días en el año.

Ejemplo:Si las cesantías acumuladas fueron de $833.333 y el trabajador laboró 200 días:

(833.333 × 200 × 0,12) ÷ 360 = $55.555 en intereses

¿Cuándo se pagan las cesantías e intereses?

Cesantías : deben consignarse en el fondo elegido por el trabajador a más tardar el 14 de febrero de cada año .

: deben consignarse en el fondo elegido por el trabajador a más tardar el . Intereses a las cesantías: el empleador debe pagarlos directamente al trabajador antes del 31 de enero.

Calculadora de cesantías e intereses (tip práctico)

Uno de los métodos más sencillos para resolver rápidamente la duda sobre cuánto debo recibir por concepto de intereses de cesantías es utilizando una calculadora de intereses de cesantías, las cuales se pueden encontrar fácilmente a través de la web, allí solo debe poner los datos de su salario y días laborados.