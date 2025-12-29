Medellín

Museo Casa de la Memoria cierra el año con 4 exposiciones sobre el conflicto y la paz en Colombia

Fotografías, relatos y experiencias interactivas se exponen durante esta temporada de fin de año e inicios de 2026.

Durante la temporada de fin de año, el museo mantendrá sus puertas abiertas para locales y visitantes con horarios especiales. Foto: cortesía.

Yesenia Palacios Salazar

El Museo Casa de la Memoria de Medellín presenta actualmente cuatro exposiciones que abordan distintas dimensiones del conflicto armado y los procesos de paz en Colombia.

Las muestras abiertas al público son:

Medellín: memorias de violencia y resistencia”, una exposición con 16 experiencias interactivas que incluyen testimonios, líneas de tiempo, fotografías e historias sobre la violencia en el país.

Remendar el alma”, que visibiliza relatos de reparación frente a violencias de género, sexuales y del conflicto armado.

Memorias vivas de nuestro territorio”, obra que documenta y nombra, a través de fotografías y relatos, a las víctimas del cementerio Las Mercedes, en Dabeiba, Antioquia.

Recetario para la memoria”, una propuesta que recuerda a las personas desaparecidas mediante la cocina como espacio de evocación y encuentro.

El director del museo, Luis Eduardo Vieco Maya, extendió una invitación a la ciudadanía: “Queremos que nos visiten, que recorran cada una de las salas y conozcan las nuevas exposiciones. También los invitamos a participar en los talleres que realizamos junto a la comunidad. Los esperamos para que reconozcan y visiten este lugar tan importante para el Distrito de Medellín; el espacio de las memorias, la casa de las víctimas”.

Más información

Durante la temporada de fin de año, el museo mantendrá sus puertas abiertas para locales y visitantes, aunque con horarios especiales:

31 de diciembre: abierto de 9:00 a. m. a 12:00 m.

1 de enero de 2026: cerrado.

Desde el 2 de enero: horario habitual, de martes a viernes de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., y fines de semana y festivos de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

Ubicado en el barrio Boston, cerca de la estación Bicentenario del tranvía, el Museo Casa de la Memoria se consolida como una alternativa cultural para reflexionar y conectar con la memoria histórica de Medellín durante las vacaciones.

