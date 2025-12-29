Mujer murió una semana después de someterse a cirugías estéticas en Medellín

Medellín

Angie Dahiana López Taborda, una mujer de 26 años, falleció siete días después de someterse a un procedimiento estético en una clínica ubicada en El Poblado, en Medellín.

De acuerdo con el reporte oficial, la joven se practicó el pasado 16 de diciembre una cirugía de aumento de senos, abdominoplastia y liposucción en ambos muslos. Horas después del procedimiento, empezó a presentar complicaciones en su salud y permaneció en observación durante aproximadamente dos horas antes de ser dada de alta.

Tras regresar a su vivienda, Angie comenzó a presentar convulsiones y vómitos, situación que generó una nueva alerta médica y debió ser trasladada a un centro asistencial donde recibió atención especializada. Pese a los esfuerzos del personal de salud, la joven falleció días después.

El caso es materia de investigación para determinar si hubo fallas médicas, negligencia o irregularidades en el proceso pre y postoperatorio, así como en el manejo clínico posterior a la cirugía.

Alerta por riesgos en cirugías estéticas

El tema de las cirugías plásticas en la ciudad de Medellín ha sido motivo de alerta para las autoridades por el incremento de complicaciones y denuncias sobre malos procedimientos en los últimos años.

En octubre de este año, la Fiscalía General de la Nación informó que judicializó a tres mujeres señaladas de realizar procedimientos estéticos sin tener formación médica ni las condiciones sanitarias adecuadas. Las acusadas habrían convertido viviendas en improvisadas estéticas donde, según las autoridades, practicaban cirugías a decenas de mujeres en distintos sectores de Medellín.

Según cifras oficiales, en lo corrido de 2025, la Gobernación de Antioquia ha recibido más de 70 quejas sobre establecimientos irregulares relacionados con estos casos.