“La desigualdad no es por Colfuturo, sino por el sistema educativo de Colombia”: analista

La decisión del Gobierno de finalizar la financiación para las becas de Colfuturo sigue generando repercusión en Colombia, debido a que muchos estudiantes no tendrían la posibilidad de realizar sus estudios en el exterior. La razón que dio el presidente Gustavo Petro es que este programa favorece directamente a las clases privilegiadas en el país.

Frente a este tema, se pronunció Pablo Sanabria, analista y docente de la Universidad EAFIT, quien señaló algunos puntos que se deben tener en cuenta frente a la financiación que brinda Colfuturo para programas de posgrado: “Enviar a una persona para que estudie al exterior no es fácil debido al limitado presupuesto que hubo al principio. En los 90, Colfuturo solamente enviaba a unas 250 personas para cada, pero ese número se amplió en 2008 con la llegada de la financiación estatal”, explicó.

En sus declaraciones, el académico explicó que el proceso para estudiar en el exterior es selectivo, lo que refleja una desigualdad estructural en la educación de Colombia: “Es disgusto endilgar esta responsabilidad a Colfuturo porque esto hace parte de un sistema de baja calidad, y otros egresados tienen las condiciones para ingresar a programas del exterior. Entonces la desigualdad no es por Colfuturo, sino por el sistema educativo de Colombia”, subrayó.