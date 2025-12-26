Becas Colfuturo y las acusaciones de Gustavo Petro: solo apoyan e impulsan jóvenes estrato 4, 5 y 6

Se dio a conocer recientemente que, Colfuturo, Fundación para el Futuro de Colombia, dejará de recibir apoyo por parte del Estado en materia financiera. Esto ha provocado que la entidad haga cambios en su programación en cara al 2026.

Esto lo anunció la entidad mediante un comunicado en el que explicaban que el programa Crédito Beca (PCB), principal mecanismo de financiación que apoyaba los estudios de profesionales que deseaban realizar un posgrado en el exterior, se viera afectado por el recorte presupuestal por parte del Gobierno después de casi 20 años de cooperación mutua.

En dicho comunicado, Colfuturo aseguró que, de ahora en adelante, funcionará de manera independiente, manifestando que la promoción 2025, será la última que cuente con el apoyo de recursos de Estado Colombiano.

Asimismo, señalaron que ya se encuentran en la definición de nuevas condiciones y parámetros que darán a conocer el año que viene junto a la gestión de financiación adicional para el Programa Crédito Beca. Esto se hará en los primeros meses del 2026. De igual manera, puntualizaron que siguen creyendo firmemente en el poder transformador de la educación de alto nivel, que, a largo plazo, tiene como objetivo contribuir al desarrollo del país.

Qué es el PCB, cómo funciona y cuál es su importancia

Este programa ofrecido por esta entidad, tiene como objetivo principal, potenciar el estudio de profesionales fuera del país, con la posibilidad de estudiar en instituciones de alto nivel para que así, una vez de regreso a Colombia, contribuyeran lo aprendido al país. Además, la forma de pago funcionaba de la siguiente manera:

Un esquema que combina crédito y beca condonable.

No se podía ir a otro país.

Por otro lado, muchos colombianos lograron obtener su magíster con base en lo que hayan estudiado. Incluso, para poder aplicar a este programa, se evaluaban varios criterios para acceder a este beneficio, entre estos estaba:

Desempeño académico del postulante durante el pregrado.

Calidad del programa de posgrado al que aplican.

Se evaluaba la excelencia académica.

Es por ello que, la decisión tomada por el Gobierno del actual presidente, Gustavo Petro, causó múltiples reacciones que, a la larga, cuestionaban este recorte. A lo que el mandatario, mediante un trino, declaró que, en realidad, estos recursos otorgados por parte del Estado, solo favorecía y perpetuaba a la clase elitista, dejando de lado, al resto de la población.

Declaraciones de Petro

Después del comunicado expedido por Colfuturo, realizaron otra publicación con los porcentajes que hacían alusión a la cantidad de jóvenes que han ayudado en los últimos 20 años. A lo que el presidente, Gustavo Petro, ha manifestado su inconformismo, acusando a la entidad de lo siguiente:

“Que el 1% de los recursos vaya a los jóvenes de estrato uno y que tan solo el 26% de los recursos vaya a los jóvenes de estrato 1, 2 y 3, que son el 80% de la población de jóvenes del país; mientras el 74% restante, va a personas del estrato 4, 5 y 6, y los estratos cinco y seis se llevan el 41% de los recursos, que son menos que los estudiantes de estrato 1 y 2, muestra por qué Colombia es tan terriblemente desigual”.

Asimismo, sentenció que esto solo demuestra como las faltas de oportunidades para los estratos más bajos, siempre ha sido el mismo; nulo. A su vez, dijo que el país sigue siendo manejado por grandes banqueros y herederos de grandes familias, más el sector campesino, sigue siendo rezagado.

Tengo que decir que está política, clásica dentro de la mentalidad de los banqueros que dirigen Colfuturo, es miserable.



Que el 1% de los recursos vaya a los jóvenes de estrato uno y que tan solo el 26% de los recursos vaya a los jóvenes de estrato 1, 2 y 3, que son el 80% de la… https://t.co/1ppJblA0IR — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 26, 2025

