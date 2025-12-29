La Constituyente no es una propuesta viable, tiene pocas posibilidades de salir adelante: experto

El pasado viernes 26 de diciembre fue radicado el comité promotor de la Asamblea Constituyente, esto como parte de una respuesta a la que el presidente Gustavo Petro ha denominado un bloqueo institucional contra su administración.

El objetivo del gobierno será recoger dos millones y medio de firmas inicialmente, aunque esperan obtener 10 millones, teniendo en cuenta que según la ley 1757 de 2015 y el artículo 376 de la constitución que rige este proceso, se necesitan cerca de 3 millones de firmas para iniciar el proceso de una Asamblea Nacional Constituyente.

El mandatario aseguró que la constituyente no se haría en época electoral, teniendo en cuenta que hasta ahora comienza la recolección de firmas para la que tendrán un plazo de tres meses para recoger el 5 por ciento del censo electoral nacional: “Es decir, ni la constituyente ni su elección ni sus reuniones coinciden con las actuales elecciones”.

En entrevista con 6AM, el abogado y experto en temas constitucionales, Juan Manuel Charry aclaró algunas de las dudas que se han generado alrededor de la propuesta de una asamblea nacional constituyente.

“Lo primero que hay que decir es que una asamblea constituyente es una de las fórmulas que establece la Constitución para que sea reformada la Carta. El tema de las firmas viene de la Ley de Participación Ciudadana, la Ley 1757, que permite que cualquier procedimiento de participación ciudadana pueda iniciarse a instancias de la propia ciudadanía por medio de firmas”.

¿Qué viene luego de la inscripción del comité?

Luego de tramitadas las firmas, el Congreso de la República tendría que expedir una ley de mayorías absolutas, convocando a la Constituyente, estableciendo los temas que va a abordar, la composición, cuántas personas serían que deben ser de elección popular y por cuánto tiempo sesionaría esa Asamblea Constituyente para hacer la reforma correspondiente, dijo Charry.

El abogado Juan Manuel Charry, afirmó que en la práctica este es más un móvil político, una idea para avivar las bases políticas más que una propuesta real y viable. En la actualidad esta propuesta tiene muy pocas opciones de salir adelante.

¿Qué pasa si se determina que la propuesta no cumple con los criterios establecidos?

El abogado indicó que en ese caso la Corte Constitucional expediría una sentencia de control constitucional como lo hace en otros muchos casos y sería una sentencia que no tiene recursos. Lo único que se prevé de manera teórica es que se pueda alegar la nulidad de la sentencia.