Alcalde de Medellín convocó a gremios y ciudadanía en rechazo a constituyente del presidente Petro

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo un nuevo y fuerte pronunciamiento tras el nuevo intento del presidente Gustavo Petro de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia y la declaración del estado de emergencia económica.

A través de sus redes sociales, Gutiérrez cuestionó duramente al jefe de Estado y aseguró que el mandatario estaría actuando “como lo hacen los dictadores”, en lo que calificó como un acto de “desespero” en los últimos meses de su gobierno, a vísperas de las elecciones presidenciales de 2026.

El alcalde también criticó la posibilidad de una reforma tributaria vía decreto, advirtiendo que esta medida afectaría gravemente al país. Además, señaló que el anuncio sobre la Constituyente se hace en un momento en el que la Corte Constitucional se encuentra en receso, lo que —según dijo— genera mayor preocupación institucional.

“Convoco a todos los ciudadanos, gremios, asociaciones, alcaldes, gobernadores y academia a unirnos para proteger las instituciones”, expresó Gutiérrez, quien agregó que, de concretarse estas iniciativas, “se perdería el país”.

En pronunciamientos anteriores, el mandatario local ha sido enfático en que el país no podría permitir que “Petro se perpetúe en el poder”, señalando que en 2026 Colombia necesita un presidente apoye a las regiones y no a las estructuras criminales.