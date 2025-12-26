Comité promotor buscará avanzar en nueva Constitución y superar el bloqueo institucional: Mintrabajo

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó en Caracol Radio, la inscripción del comité promotor de una Asamblea Constituyente, según el ministro, se trata de una iniciativa ciudadana que: “busca acabar con el bloqueo a la reformas sociales y constitucionales que han sido negadas por el actual Congreso de la República."

Sanguino señaló que esta propuesta no es una imposición del Gobierno, sino el resultado de un amplio consenso entre organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, ambientales y académicas del país.

De acuerdo con el ministro, el Comité Promotor está conformado por representantes de movimiento sociales legítimos y no por actores políticos ni candidatos. “Es una iniciativa que ha sido acogida por los sectores sociales y no responde a intereses electorales”, afirmó.

Además, indicó que el proyecto de ley para convocar la Asamblea Constituyente se presentará el 20 de julio, día en el que se hará la instalación del nuevo Congreso elegido en marzo. “Desde ese momento se abrirá un periodo de seis mese para la recolección de firmas, tal como lo establece la normativa vigente.” Destacó.