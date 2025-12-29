Joya de Atlético Nacional y Selección Colombia llegará a un histórico de Italia para jugar Serie A. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo / Ricardo Maldonado Rozo ( EFE )

El fútbol colombiano no se cansa de exportar jóvenes promesas a Europa. En las últimas horas, se ha dado a conocer que una de las figuras de la Selección Colombia Sub-17 y que pertenece al registro de Atlético Nacional está muy cerca de llegar a Italia.

Según información de El VBAR Caracol, Feder Rivas se convertirá en nuevo jugador del Torino, equipo que ya cuenta en sus filas con el colombiano Duván Zapata. Se espera entonces que cordobés de 17 años viaje esta semana a territorio europeo para finiquitar su vínculo contractual.

De no pasar nada extraordinario, Rivas se unirá inicialmente a la categoría juvenil del equipo y de allí podría empezar a sumar minutos en el equipo primavera (sub-21). La idea es que su proceso de adaptación sea el indicado, más aún teniendo en cuenta su edad, y con ello pueda debutar lo antes posible en el equipo profesional.

🚨🇨🇴¡FEDER RIVAS ES NUEVO JUGADOR DEL TORINO!



✈️El jugador de 17 años que pertenecía a Atlético Nacional viajará esta semana a Italia para vincularse al equipo de la Serie A



👉El defensor cordobés fue clave en el Sudamericano Sub-17 con la Selección Colombia



📻🔥#ElVbarCaracol pic.twitter.com/Hfrrhe0AGp — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) December 29, 2025

Rivas se convierte en el segundo futbolista de la actual Selección Sub-17 que logra dar el salto a Italia, luego de que Juan David Arizala dejara el Independiente Medellín para ingresar a las filas del AC Milan.

¿Quién es Feder Rivas?

Feder Luis Rivas Correa es un futbolista nacido en el año 2008 en San Antero, municipio del departamento de Córdoba. Desde muy joven destacó en la Liga de Fútbol de Córdoba y esto lo llevó a las categorías menores de Atlético Nacional.

Aunque no logró debutar profesionalmente con el cuadro verdolaga, sí realizó su proceso en Selección Colombia con la categoría sub-17. Bajo la batuta del entrenador Freddy Hurtado logró destacar en el Campeonato Sudamericano por banda izquierda como lateral, aunque por su fortaleza, habilidad y velocidad se espera que progrese todavía más como extremo o carrilero.

Así pues, habrá que esperar lo que le depare el futuro a Rivas, que tendrá la guía de Duván Zapata en el Torino, ni más ni menos que el capitán del equipo, y el crecimiento que tenga pensando en el futuro de la Tricolor.

