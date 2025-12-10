Copa Airlines suspende vuelos a Venezuela hasta el 18 de diciembre

Copa Airlines extendió nuevamente la suspensión de vuelos desde y hacia Caracas, Venezuela, hasta el 18 de diciembre, en medio de la escalada de tensión entre EE.UU. y el país sudamericano, a la vez que evalúa “alternativas” en otros aeropuertos.

Así lo anunció la compañía panameña a través de un comunicado en el que informa que “continúa monitoreando y evaluando las condiciones necesarias para garantizar la seguridad operacional de sus vuelos a Venezuela”.

“Durante este periodo, con el propósito de atender la alta demanda de pasajeros en esta época del año” la aerolínea señala que ha incrementado “sus operaciones hacia la ciudad de Cúcuta, Colombia”, en zona fronteriza con Venezuela.

Justamente, esta época del año es una de las más importantes para el sector por las festividades de Navidad y Año Nuevo, tal como indicó el vicepresidente regional de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Peter Cerdá, quien expresó su preocupación por la situación de Venezuela.

En este sentido, de acuerdo con el vicepresidente de la IATA, unos 2.200 pasajeros por semana estarían viéndose afectados por la cancelación de vuelos de las aerolíneas panameñas.

Y es que, junto a Copa, su filial Wingo suspendió sus operaciones la semana pasada, aplicando la misma ampliación de la medida durante gran parte de lo corrido de diciembre y los días venideros.

Copa Airlines analiza alternativas para conectar a pasajeros con Venezuela

Asimismo, Copa Airlines “se encuentra evaluando otras alternativas de aeropuertos que cuenten con sistemas de aproximación que no se vean afectados por las intermitencias recientes en las señales de navegación”, según se menciona en el comunicado.

De igual forma, la compañía ofrece a sus clientes con “vuelos programados hasta la fecha mencionada” otras opciones como cambio de fecha sin cargos extras, cancelar el viaje “manteniendo el valor del boleto como crédito para una fecha futura” y un reembolso de los billetes “no utilizados o parcialmente utilizado”, según la información oficial.

Hace una semana, la aerolínea anunció la suspensión de los vuelos de manera temporal, alegando intermitencias en una de las señales de navegación, primero para el 4 y 5 de diciembre, que fue extendiendo luego hasta el 12 de diciembre y ahora hasta el 18.

Las 12 aerolíneas extranjeras que operaban en Venezuela han cancelado vuelos después de que el pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE. UU. instase a “extremar la precaución” al sobrevolar el país y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona.

Esto en el contexto del inédito despliegue militar estadounidense en el Caribe, defendido por la Casa Blanca como parte de su estrategia contra las drogas procedentes de Suramérica, pero que el Gobierno venezolano que dirige Nicolás Maduro tacha de “amenaza” e intento de propiciar un cambio de régimen.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en la red social X que el espacio aéreo de Venezuela permanecería cerrado “en su totalidad”.