Educación, campesinado y salud: así fue la revolución en Córdoba que potenció su desarrollo en 2025

Colombia

Córdoba, uno de los 32 departamentos del país, cierra su 2025 con un portafolio de metas cumplidas y logros conseguidos gracias a una serie de planificación diversificada que cubrió varios sectores del territorio que fue impulsada por una completa revolución sistemática.

Aspectos como la educación, la salud, la juventud, el campesinado, el deporte, y muchos más, fueron algunos campos a los que la Gobernación del departamento, encabezada por el gobernador Erasmo Zuleta, le puso la lupa, le invirtió y revolucionó.

Por eso, en Caracol Radio le contamos sobre el balance que dejó al departamento como uno de los territorios colombianos emergentes del 2025.

El deporte, una herramienta de transformación social

Gracias a una inversión de 2 mil millones de pesos fueron beneficiados más de 150 atletas cordobeses, incluidos en el Programa de Talento y Altos Logros, quienes recibieron recursos para para su formación con miras a un buen desempeño.

Gracias a esto, se consiguieron un total de 340 medallas en los torneos, nacionales y extranjeros, sumando un total 102 preseas de oro, 106 de plata y 132 de bronce.

Adicionalmente hubo un presupuesto de 120.000 millones de pesos que se destinaron a renovar canchas, piscinas y estadios, adecuar escenarios rurales y avanzar en el Centro de Alto Rendimiento, cosa que se consiguió.

Córdoba se consolidó en 2025 como destino turístico del Caribe

A pesar de que en el Caribe colombiano hay una serie de destinos turísticos clásicos que son lo más conocidos, Córdoba en este 2025 se consolidó como un destino emergente no solo en materia nacional, sino también internacional.

Así, se logró un aumento del 26% en visitantes extranjeros, consolidando a Cordoba ‘como un destino emergente del Caribe.

Todo esto acompañado de un amplio bagaje de ofertas culturales como ferias y eventos que atrajeron la atención de los visitantes en este año.

Protección y cuidado del agua, el líquido vital del ser humano

La Gobernación de Córdoba impulsó una serie de proyectos de acueducto y alcantarillados que ayudó al saneamiento del agua y protección de la misma en la zona.

Se financiaron seis obras clave fortalecen el saneamiento básico en el departamento. Además, avanzó en la expansión y optimización de sistemas de agua potable con obras estratégicas.

Dentro de todos los proyectos destacan:

Plan Maestro de Alcantarillado de Purísima.

Alcantarillado de Nueva Estación (Buenavista).

Optimización de sistemas en Planeta Rica, Pueblo Nuevo, san Andrés de Sotavento y Puerto Escondido.

Ampliación del Acueducto Regional Costanero.

Acueducto interveredal en Moñitos.

Optimización de redes en Lorica a Nuevos acueductos rurales para Montería, Los Córdobas y otros municipios.

La educación, una herramienta que transforma vidas

Durante 2025, en Córdoba se entregaron 6.000 pupitres en 91 instituciones rurales, con una inversión de $1.110 millones, mejorando dignidad y condiciones de aprendizaje.

En esa línea, el PAE también se vio impactado de forma positiva, pues se invirtieron $90 mil millones en 2025, garantizando alimentación a 177 mil estudiantes, incluidos 22 mil indígenas con atención completa durante todo el año.

Dentro del desarrollo educativo del departamento también se le puso la lupa al bilingüismo. Se implementó la Política Pública ‘Level Up Córdoba’ (2026-2035) y avanzó ‘Al inglés Dile Yes’. Así, se beneficiaron a 30 mil niños y niñas, y se fortaleció la formación de docentes.

Al campo cordobés también se le buscó el desarrollo

El gobernador Zuleta cubrió un sector muy puntual del departamento: todo el campesinado. Allí, se fortalecieron unidades productivas rurales con una inversión de $1.110 millones, beneficiando a 1.000 familias en producción de arroz, maíz, yuca y ñame.

Dentro de todo el plan de desarrollo para el campo del departamento, se implementaron acciones estratégicas como:

Proyecto de transferencia de embriones por $999 millones que beneficia a 300 pequeños ganaderos en cinco municipios, elevando productividad y competitividad.

Se fortalecieron líneas agropecuarias para 945 productores (mujeres indígenas, afros y pescadores) en 2l municipios.

Desde la administración departamental se dio importante impulso con 315 beneficiarios emprendedores.

Se apoyó a 30 asociaciones con subsidios de transporte, software administrativo y una rueda de negocios para mejorar competitividad.

Se inició la construcción de una planta que beneficiará a 93 familias y 4 asociaciones, impulsando la producción de aromáticas, hortalizas y frutales.

En toda esta materia se invirtieron más de 7.000 millones de pesos.

La conectividad a internet del departamento, una ardua labor

Otro problema que la administración departamental ha buscado solucionar es su conexión, por eso se creó un plan integral para buscar la conectividad de todo el departamento.

Por ejemplo, se le dio internet gratuito a 30 municipios: 230 zonas gratuitas de wifi se instalaron en parques y espacios públicos de varios municipios con el apoyo de MInTIC, para facilitar el turismo, el emprendimiento y el acceso a la educación.

Se construyó y lanzó la agenda de desarrollo a largo plazo que articula a los sectores público, privado y social en una visión compartida para el futuro del departamento.

Empresarios cordobeses viajaron a Dubái Brasil y Corea del Sur, fortaleciendo oportunidades de exportación, innovación y atracción de inversión.

Más de 420 familias de siete municipios se benefician con proyectos de restauración ecológica, adaptación al cambio climático y soberanía alimentaria.

Se fortaleció la internacionalización empresarial mediante formación, asistencia técnica y actividades de promoción para empresas con potencial exportador.

Todo lo anterior contó con una inversión de más de 50.000 millones de pesos.

La salud como pilar de todo el departamento

Finalmente, el departamento dio grandes pasos en materia de salud, pues se creó programa de salud visual para identificar dificultades en la visión a través de tamizajes con equipos especializados y entregar lentes en niños y niñas entre 5 y 14 años en edad escolar y mayores de 60 años, completamente Urbanismo táctico con identidad territorial gratis. Llegamos a 10.000 personas en 17 municipios.

Se capacitó, además, a personal en vacunación y el Laboratorio de Salud Pública retomó el procesamiento de virus respiratorios, clave para el cumplimiento del RSI.

Se implementó un plan para atender la salud mental a tiempo y también un modelo de inclusión social dentro del sistema de salud del departamento.

Finalmente, Córdoba demostró que su administración por medio de un plan 360 que atacó diferentes problemáticas de estos y otros sectores como la seguridad y el tránsito, busca seguir impulsando el crecimiento de la región.