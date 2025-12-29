ABC sobre champiñones: ¿Cómo cortarlos? ¿Se lavan? Esto y más para salsas y preparaciones deliciosas

Los champiñones son hongos comestibles no venenosos que se consumen con bastante frecuencia en diferentes lugares del mundo. Este ingrediente puede verse en comidas tradicionales, como lo es la pizza, la lasaña, la pasta, las salsas y otros platillos.

Si bien para algunas personas no es el vegetal favorito, se debe destacar que es uno de los más populares en varias preparaciones. Además, por otro lado, la preparación antes de cocinarlos, tiene ciertas cuestiones, puesto que la mayoría no sabe cómo cortarlos o si lavarlos antes dé.

Le recomendamos: Experto revela truco para hacer un huevo frito perfecto: Elemento común de cocina sería clave

¿Los champiñones se lavan?

Existen mitos acerca de la forma en la que debería limpiarse los champiñones, entrando en el debate de si debería de hacerse o no. Sin embargo, existe un punto que la mayoría ignora, y es que todos los vegetales, al ser cultivados en la tierra, una vez cosechados, estarán sucios de esta. Es debido a ello que, lavarlos, sí es importante.

Hay formas de hacerlo, si bien la más común en lavarlos con agua, se debe tener en cuenta que en muchas ocasiones, el champiñón, debido a su textura, absorbe el agua con el que está siendo lavado y su textura pasa a ser algo viscosa. Además, según el Gourmet, se recomienda que se limpie con una toalla húmeda en aquellas zonas donde el agua no llega bien del todo.

Asimismo, una vez limpios, pueden cocinarse, dependiendo la preparación y gusto de cada persona. Por otro lado, estos son algunos cortes que pueden realizarse que se pueden incluir en preparaciones y recetas:

Láminas.

En cuartos.

En cuadros.

Mitades.

Torneados.

Cada uno de estos cortes puede adaptarse según la receta y gusto de cada persona, puesto que en algunos cortes, suele ser el grosor del champiñón mucho más grande que en otros casos. A su vez, esto puede ir acompañado de algunas recetas y salsas.

Le puede interesar: Lista de las mejores 100 cocinas del mundo 2026: Colombia en las primeras 25 ¿Cuál es la número 1?

Salsas con champiñones, algunas preparaciones y recomendaciones

Al igual que varios vegetales, los champiñones tiene un sabor característico que puede llegar a brindar un toque diferente a preparaciones y salsas. Siendo así, estas son algunas recetas y recomendaciones a la hora de hacer estas preparaciones:

Crema de champiñones.

Salsa de champiñones.

Pollo en salsa de champiñones.

Champiñones rellenos (es opcional el relleno, en algunos casos van con muhco queso).

Huevos con champiñones.

Sopa de champiñones.

Pizza o lasaña.

Todas estas recetas pueden variar dependiendo el gusto de cada persona, pero, algunos datos a destacar y entre ellas, razones, se recomienda consumir este vegetal, ya que posee grandes beneficios:

Es una gran fuente de fibra.

Bajo en calorías.

Posee vitaminas B y D.

Fortalecen el sistema inmunológico.

Mejora la digestión.

Ayuda a controlar el azúcar en la sangre, sin embargo, es bueno consultar esta dieta con médicos y expertos.

El champiñón es una gran alternativa para que los platillos cambien, ya que se puede acompañar con carnes, con el pollo, huevo, tortillas y mucho más.

Otras noticias: Estos son los 3 mejores sabores de sorbete del mundo, según la IA: Ingredientes y recetas