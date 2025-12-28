Una ciudadana devuelve un bolso con 7 millones de pesos en su interior en San José, Caldas

Manizales

El hecho ocurrido en la mañana del domingo (28 de diciembre de 2025) en el municipio de San José, Caldas, sirvió como un recordatorio para toda la ciudadanía de que la honestidad es invaluable.

La situación se registró cuando una ciudadana informó que había perdido un bolso con 7 millones de pesos que había retirado de un banco en el municipio caldense

La mujer se desplazaba en una moto por las calles de San José y en el trayecto, sin notarlo, el bolso cayó a la calle, perdiéndose una suma importante para su propietaria puesto que hacía parte de su salario.

La búsqueda del dinero

En el municipio empezó a escuchase la noticia de la pérdida de un dinero, cuando otra mujer que pasaba por el mismo lugar, lo encontró, tras revisarlo y confirmar que contenía el dinero intacto junto con otros elementos, decidió llevarlo a casa para hablar con su esposo, ambos coincidieron en devolverlo.

Uniformados de la estación de policía recibieron el dinero, quienes destacaron la acción de la pareja.

“Su acción demostró que los principios inculcados en el hogar son más valiosos que cualquier necesidad material”, destacó el Coronel Luis Fernando Sandoval Rico comandante del departamento de Policía Caldas encargado.

El dinero fue devuelto

La dueña del dinero llegó a la estación de la policía, la sorpresa de su propietaria fue inmensa al encontrar la suma de dinero completa,

Los uniformados pertenecientes a la Policía de Caldas resaltaron públicamente el gesto del ciudadano y su esposa, destacando que actos de esta naturaleza cobran un significado aún mayor en la temporada navideña.