Policía en Manizales ha incautado más de dos mil unidades de pólvora en diciembre

Manizales

Según la Policía en Manizales hasta el momento se han incautado más de 2 mil unidades de pólvora en la ciudad de Manizales, las autoridades anunciaron operativos de control para esta noche buena. La capital caldense ha reportado hasta el momento 6 personas quemadas por artefactos pirotécnicos

El coronel Cesar Alberto Aristizábal , comandante E de la Policía Metropolitana de Manizales, en diálogo con Caracol Radio explicó que ya está todo listo para garantizar la seguridad de fin de año en Manizales. Hizo un llamado a la tolerancia de los ciudadanos y anunció que se han hecho varios operativos de incautación de pólvora en la capital de Caldas y Villamaría.

“Y se han incautado se han incautado unidades de pólvora gracias a operativos realizados por la Policía Nacional en compañía de la alcaldía. Ya tenemos 2261 unidades de este tipo de elementos incautados y obviamente generando los respectivos comparendos a las personas que los portaban”, dijo el coronel

Más de mil quinientos policías estarán en las calles en los operativos de control de navidad y fin de año

La Policía invita a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad en esta noche de navidad