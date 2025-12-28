Tuvo paso reciente por América de Cali y ya lo buscan reconocidos equipos de Europa

El jugador colombiano Brayan Medina se ha destacado por su paso en el fútbol portugués. El joven central llegó al Tondela por un valor a los 900 mil euros en inicios de la temporada 2025-26, equipo en el que se ha destacado por sus buenas actuaciones con las que se ha ido consolidando en la competencia.

Su rendimiento en las canchas del viejo continente no ha pasado desapercibido, pues desde que llegó a la Primeira Liga, su seguridad en la zona defensiva lo han llevado a jugar 14 partidos como inicialista. Mostrado así madurez deportiva a su corta edad, pese a su poco bagaje fuera del país, se ha puesto en el radar de otros grandes equipos europeos.

¿Qué equipos están interesados en Brayan Medina?

Tras cinco meses en Portugal, el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, informó que el Lille Olympique (Francia), Anderlecht (Belgica) y Niza (Francia) estarían interesados en los servicios de Brayan Medina, incluso mencionó que estos tres equipos europeos “han realizado llamadas y consultas directas en los últimos días”.

🚨🇨🇴 Colombian defender Brayan Medina, set to leave Tondela in January with clubs already keen.



Lille, Anderlecht and OGC Nice all made direct calls and enquiries in the recent days. pic.twitter.com/8uw6mwG34F — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 28, 2025

Según el portal Transfermarkt el costo del jugador estaría en 2 millones de euros. Pero el contrato de Medina está aún vigente, ya que se extiende hasta el 30 de junio del 2030, firmando así por cinco temporadas. Sin embargo, si algunas de las posibles negociaciones se hicieran realidad, América recibiría dinero, pues conserva un 30% de los derechos deportivos del colombiano ante una futura venta.

En la Liga de Portugal, al equipo de Bran Medina no le ha ido nada bien esta temporada, por lo que un cambio de rumbo no le sentaría nada mal. En la fecha 16 de la Primeria Liga, Tondela se ubica en la penúltima posición de la tabla con solo 9 puntos.