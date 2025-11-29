En la vía Medellín-Córdoba hay dos bloqueos en Urabá por reclamantes de tierras

Urabá

La subregión del Urabá antioqueño atraviesa por una situación compleja debido a las manifestaciones ciudadanas en dos puntos que afectan la movilidad. En ambos, las personas son familias reclamantes de tierra que exigen al gobierno presencia en el lugar para analizar peticiones relacionadas con los predios que reclaman. Por ello, ante los bloqueos se espera que el próximo martes estas comunidades se reúnan con representantes del gobierno para analizar el pliego de peticiones.

Uno de los bloqueos se hace en el municipio de San Juan de Urabá, donde entre 100 y 150 personas permanecen en el lugar haciendo cierres intermitentes. Ese ya ajustó tres días este sábado y el segundo, que inició este 29 de noviembre, se realiza entre Dabeiba y Mutatá en el cañón de la Llorona. En este punto, el cierre es de una hora y se habilita 20 minutos.

Por ahora, las autoridades administrativas y de policía instalaron un Puesto de Mando Unificado para atender la afectación de movilidad que se reporta en dos puntos de la subregión de Urabá y atender con prontitud cualquier situación mientras los manifestantes se reúnen con el gobierno nacional.