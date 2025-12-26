Atlético Nacional ficharía a futbolista con pasado en River Plate y la Selección Argentina

Atlético Nacional comienza a moverse en el mercado de cara a lo que será la participación en los torneos locales del 2026 y la Copa Sudamericana, en la que tendrá la disputa de la fase previa frente a Millonarios en Medellín.

Uno de los nombres que se vinculó en las últimas horas con la institución Verdolaga fue el del argentino Milton Casco, quien se desempeña como lateral izquierdo, aunque también lo puede hacer por la banda derecha. El experimentado futbolista de 37 años se encuentra como agente libre, lo que facilitaría la situación.

Versiones de prensa apuntan a que se establecieron contactos entre el jugador y el equipo antioqueño. Incluso, César Luis Merlo, aseguró que hay un “principio de acuerdo” entre el jugador y el equipo y que su contrato sería por un año.

🚨Principio de acuerdo entre Milton Casco y Atlético Nacional.

*️⃣El ex defensor de River espera toda la documentación para firmar el acuerdo por un año. 🟢⚪️ pic.twitter.com/wSUKT4kHis — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 26, 2025

A Milton Casco lo pretendió Gimnasia Esgrima La Plata, club del cual surgió y del que dio el salto a Newell’s y luego a River Plate. No obstante, al futbolista le habría seducido más la oferta salarial de Nacional, pues sería superior.

Casco ganó 13 títulos con River Plate, entre los que se destacan al Copa Libertadores 2018 y las Recopas Sudamericanas de 2016 y 2019. En su palmarés se encuentran otras tres ligas, de las cuales dos fueron con el cuadro de Núñez y una con Newell’s en 2013.

Fichajes Liga colombiana 2026-I EN VIVO: altas y bajas de jugadores

En el último año con el cuadro argentino, disputó 20 partidos, de los cuales en 13 lo hizo como titular. Su contrato se vencía el 31 de diciembre y el club decidió no renovar, por lo que está apto para negociar con cualquier equipo en calidad de libre. Nacional lo contempla como una opción, ante la salida de Camilo Cándido, pero vale la pena mencionar que en esa posición se encuentran los juveniles Andrés Salazar y Samuel Velasquez.

El que suena para reemplazar a Marino

Ante la inminente salida de Marino Hinestroza con destino a Boca Juniors, en Nacional consideran la opción del extremo Nicolás Rodríguez, quien hace parte del Orlando City, pero llegaría en calidad de préstamo.

Surgido en la cantera de Fortaleza, tomó rumbo al equipo de la MLS, pero las lesiones y decisiones técnicas no le permitieron jugar lo esperado, por lo que una cesión sería vista con buenos ojos para todas las partes.