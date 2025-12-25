Desprestigio desde Argentina a Marino Hinestroza por su llegada a Boca: “Alguno que vende collares”

La llegada de Marino Hinestroza a Boca Juniors parece cuestión de días. En las últimas horas, desde Argentina trascendió que el acuerdo entre los clubes alcanzó buen puerto el habilidoso extremo se infundirá los colores de uno de los equipos más grandes del continente. Resta la oficialización.

El periodista César Luis Merlo así lo dio a conocer mediante sus redes sociales. “Marino Hinestroza es nuevo jugador de Boca. El club le compró el pase a Atlético Nacional en 5 millones de dólares y elextremo firmará contrato por cuatro años”.

Esta información se produjo después de que el propio futbolista de 23 años publicara en su cuenta de Instagram una historia en la que se ven dos corazones con los colores del equipo Xeneize y un reloj de arena, casi que confirmando su vinculación.

Tomado de: Instagram de Marino Hinestroza

El comentario de desprestigio a Marino desde Argentina

Casi que en simultáneo con la publicación del futbolista, el periodista argentino, Diego Díaz, en el programa Picado TV, lanzó comentarios de desprestigio hacia el jugador. Díaz, en medio de una dinámica de la “Navidad de Boca”, dio a entender que a Hinestroza no lo conocía la gente y, además, dejó la metafora que entre un vendedor de collares, y Marino, no había diferencia, pues son desconocidos.

“La Navidad de Boca. El moreno de plaza Francia (haciendo alusión a Marino) ¿no?... y quién sabe si es Marino Hinestroza o alguno que vende collares. ¿Quién sabe? si le mostrás a la gente quién es Marino Hinestroza, no saben quién es Marino Hinestroza”, fueron algunas de las palabras de Díaz hacia el colombiano.

Por su parte, hubo otrso comentarios hacia el futbolista caleño durante el programa: “En el fútbol colombiano, en el resumen que vi, le ponían un cono y se lo llevaba por delante. Pero bueno, Boca va a pagar 5 millones… no tuvo un buen semestre Marino, porque hace unos meses costaba 8″.

“Nadie lo conoce, para el fútbol argentino es un interrogante. Es un interrogante de cinco palos” fue otro de los comentarios.

“Yo estoy seguro que te sientas con 3 hinchas de Boca y lo primero que te van a preguntar es quién carajos es Hinestroza. Vos vas a decir, es un extremo colombiano. ¿Quién carajos dice que este tipo es desequilibrante, si no pudo gambetear un cono?”, entretanto.

Lo cierto es que Marino tendrá su tercera oportunidad en el fútbol del exterior, luego de pasar por el Columbus Crew de la MLS y por Pachuca. Eso sí, se convertirá en el colombiano más costoso que alguna vez haya firmado por Boca, superando a jugadores como Jorman Campuzano o Wilmar Barrios.