Muere detenido en Unidad Transitoria de Personas Privadas de la Libertad en Manizales

Manizales

Un hombre, identificado como Norberto Parra García y quien llevaba más de un mes recluido en una celda de la Unidad Transitoria de Personas Privadas de la Libertad de Manizales, falleció en la madrugada del domingo.

Versión de las autoridades

Según las autoridades locales, el hoy fallecido, no había reportado previamente síntomas de enfermedad o afecciones médicas y presentó un deterioro repentino en su salud.

Las autoridades aseguran además haber actuado con diligencia, proporcionando atención médica ante la emergencia, procediendo a su inmediato traslado a un centro asistencial, sin embargo, la situación se complicó cuando, en un primer intento, el detenido fue rechazado en la primera institución clínica a la que fue remitido. Tras este contratiempo, fue trasladado a una segunda clínica.

Denuncian un caso de posible negligencia

El caso ha generado controversia entre la ciudadanía y sus familiares, quienes y preocupación sugieren que el hombre si había informado de fallas en su salud y no habían sido atendidas.

Por lo anterior, autoridades en Manizales iniciarán una investigación exhaustiva que determine las causas exactas de la muerte y si existió o no una falla en el protocolo de atención médica al interior de la Unidad Transitoria de Personas Privadas de la Libertad de Manizales.