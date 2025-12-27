Otra mujer en Manizales denuncia ser víctima de intimidaciones por parte de un taxista

Manizales

La situación se registró en la madrugada del 25 de diciembre, cuando una mujer tomó un taxi para ir hasta Villamaría, sin embargo en el trayecto se lanzó del vehículo resultando herida por la caída.

Hasta el lugar de los hechos arribaron autoridades policiales las cuales hicieron la remisión de la mujer a un centro asistencial, durante todo el proceso estuvo el conductor del taxi que negó las acusaciones de la mujer.

Desde la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de Manizales confirmó que brinda acompañamiento integral a una mujer que habría sido víctima de un presunto caso de acoso por parte de un conductor de taxi en la ciudad.

Según explicó la secretaria de la Mujer, Gladys Galeano, el caso fue conocido a través de la Secretaría del Interior, tras lo cual el equipo de la dependencia se contactó con la presunta víctima, quien relató que durante el recorrido comenzó a sentir temor por la conducta del conductor.

La versión de la víctima

De acuerdo con la versión entregada por la mujer, "el conductor habría manejado a alta velocidad, realizó maniobras inusuales con el vehículo, bajaba y subía los vidrios y abría y cerraba las puertas de manera reiterada. La situación se agravó cuando, en un presunto descuido, el hombre le habría quitado el celular e intentado tocarle las piernas, hechos que le generaron pánico", relató la secretaría de dicha dependencia municipal.

Ante el temor, la mujer se habría lanzado del vehículo, lo que le ocasionó lesiones. Fue atendida en la clínica Ospedale, donde recibió atención médica y posteriormente fue dada de alta.

Actualmente, la mujer recibe acompañamiento psicológico a través de la Secretaría de Salud y la Oficina de Gestión del Riesgo, con profesionales especializados en la atención a víctimas.

Asimismo, la Secretaría de la Mujer le brinda acompañamiento jurídico y la ha orientado para que interponga la denuncia correspondiente ante las autoridades, ya que hasta el momento se ha negado a hacerlo, lo anterior con el fin de que se adelante el proceso de investigación.

La secretaria Gladys Galeano recalcó que “las responsabilidades son individuales y que será la justicia la encargada de establecer si hubo o no una conducta delictiva”.

Asimismo, destacó que el gremio de taxistas ha manifestado su compromiso con la seguridad de los usuarios y que, en caso de comprobarse algún hecho de violencia, la responsabilidad recaerá exclusivamente en la persona involucrada.

Campañas de seguridad para las mujeres

Desde la Alcaldía de Manizales se vienen fortaleciendo acciones de prevención a través de la campaña “Movernos Seguras”, activada desde noviembre del año anterior. Esta estrategia contempla capacitaciones a conductores, empresas de transporte, instituciones educativas, establecimientos nocturnos y empresas privadas, con el propósito de prevenir violencias basadas en género en el transporte y otros espacios de la ciudad.

La Secretaría de la Mujer hizo un llamado a las mujeres para que no normalicen ningún tipo de conducta que genere temor o vulneración de sus derechos y recordó que está habilitada la línea 123, opción 3, las 24 horas del día, los siete días de la semana, para la atención de este tipo de situaciones.

La dependencia reiteró que continuará brindando acompañamiento integral a la presunta víctima.