¿Luis Muriel a Atlético Nacional?: esto se sabe sobre la posible bomba del mercado en Colombia

El nombre de Luis Fernando Muriel es llamativo para el fútbol colombiano y se relaciona en cada mercado de pases. En la actualidad, el delantero pertenece a Orlando City de la MLS, club con el que tiene contrato hasta diciembre de 2026 y para el que ha jugado 84 partidos y ha marcado 17 goles.

No obstante, el equipo estadounidense estaría abierto a la opción de dejar marchar en calidad de préstamo al jugador de 34 años, incluyendo una cláusula de opción de compra. Atlético Nacional ya habría preguntado detalles para hacerse con los servicios de Muriel.

Le puede interesar: Conozca cuánto vale y dónde podrá comprar la nueva camiseta de Atlético Nacional

Así lo dio a conocer el periodista Juan Salvador Bárcena, quien aseguró que incluso el conjunto Verdolaga ya presentó una oferta para firmar al goleador con amplia trayectoria en el fútbol internacional.

“Orlando está buscando un préstamo a algún equipo y que tenga opción de compra. Nacional le mandó oferta a Orlando City por Luis Muriel. Están dispuestos a ceder una parte del contrato”, manifestó al respecto.

Viene un nuevo semestre, y nuestra historia continúa, es el momento de seguir escribiéndola JUNTOS 🔥💚



Ya está disponible el Plan de Abonados 2026-l. Adquiere el tuyo en https://t.co/eIzPCd8YKV 🏟️



📌 Los abonados 2025-II recibirán la reserva durante el día, en su correo… pic.twitter.com/jwpSHuzsvw — Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 24, 2025

¿Y Alfredo Morelos?

En caso de que se logre la llegada de Muriel, no influiría en la intención de que continúe Alfredo Morelos en la institución. Si bien el Búfalo busca seguir en el equipo y desde el club Verdolaga también así lo quieren, las complicaciones serían con Santos de Brasil, equipo dueño de su pase y que se negaría a un nuevo préstamo, pues buscan que Nacional adquiera sus derechos.

Nacional ya alista la plantilla para lo que será la participación en la fase previa de la Copa Sudamericana contra Millonarios y los torneos locales, luego de un 2025 en el que se quedaron con la Copa Colombia y no pudieron disputar ninguna final de liga.

De momento, la única baja es la de Joan Castro, quien terminó su préstamo con el club. Se espera que en las próximas horas se concrete la transferencia de Marino Hinestroza con destino a Boca Juniors, situación que se encuentra adelantada y con varios acuerdos entre las partes.