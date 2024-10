Luis Muriel ilusiona a los hinchas del Junior, pero hace cruda confesión

Luis Fernando Muriel siempre ha manifestado su intención de regresar al Junior de Barranquilla, club en el cual se formó y del que es hincha, pero nunca jugó como profesional, pues luego salió a la cantera del Deportivo Cali para poder debutar. Ahora que está más cerca del fútbol colombiano tras una gran carrera en Europa, parece que el hecho de cumplir el sueño es real, aunque tendrá esperar un poco más.

En diálogo con Habla Deportes, el delantero de 33 años se refirió justamente a las posibilidades de llegar al Junior. Confesó que estuvo en diálogos para firmar, pero terminó llegando al Orlando City, club con el que ha jugado 38 partidos (17 como titular) y ha aportado 5 goles y 6 asistencias.

Muriel fue enfático al decir que tiene contrato y lo pretende cumplir en el equipo de la MLS, antes de poder cumplir su sueño. “Firmé tres años de contrato, hasta enero de 2026... ahora es complicado. Moverme para acá con toda la familia fue una decisión de vida (...) Tengo ganas de cumplir mi contrato y seguir”, dijo al respecto.

Por su parte, manifestó que en caso de llegar al Junior le gustaría aportar y estar bien desde lo físico. “No sé qué tan bueno sea volver a Barranquilla con cierta edad. Me hubiera gustado llegar en una situación como la de ahora, que físicamente te permita que te vaya bien. No sé cómo vaya a estar dentro de dos o tres años. Cuando uno llega con 35 o 36, la exigencia va a ser la misma. Entonces no sé físicamente cómo vaya a estar para responder a lo que la gente quiere”.

Finalmente, confesó que antes de firmar por Orlando habló con gente del Junior. “No lo descarto. De aquí a allá no sé qué pueda pasar. Para mí, es un sueño. No quiero decir que dentro de seis meses se vaya a dar. Después hay muchos factores. Antes de venir a Orlando, hablé con alguien del Junior. Yo quedaba libre y les dije: ‘No te quiero mentir, tampoco te voy a exigir una cosa loca, pero cómo le digo a mi esposa que tengo este contrato acá y que no vayamos para Barranquilla’”, Luis Fernando Muriel