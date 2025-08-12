Luis Muriel fue elegido como el mejor jugador de la MLS con Orlando City

El jugador colombiano Luis Fernando Muriel se robó el show en Estados Unidos, fue elegido como el mejor jugador de la fecha 28 de la Major League Soccer, en la goleada por 4-1 del Orlando City sobre Inter de Miami en la noche del domingo 10 de agosto.

El delantero está enchufado con el gol a sus 34 años, recordando que en la semana pasada sumó cinco goles y dos asistencias, dejando ver que se encuentra en un buen momento como en las viejas épocas con la Selección Colombia.

Primero se reportó con tres tantos en la goleada a 5-1 a Necaxa por la fase de grupos de la Leagues Cup. Partido en el que marcó un triplete en menos de 11 minutos. La historia nació a los 35 minutos de cabeza, repitió a los 37 con el gol de ‘palomita’ y finalmente sobre el primer minuto de preposición del primer tiempo sentenció el tercero con un remate desde el borde del área.

Posteriormente, Muriel fue la figura en el derbi de la Florida, donde marcó doblete, el primer tanto llegó a los dos minutos ante un pase filtrado de Martín Ojeda que el colombiano logró definir mandando el balón al fondo del arco. El segundo fue en el minuto 50 tras una jugada individual de tiro de esquina que puso el 2-1 en el marcador.

Estos momentos buenos momentos en el compromiso bastaron para que le otorgaran premio al mejor jugador de la fecha 28 de la MLS, siendo este el primer premio de Muriel como el mejor de la jornada en las dos temporadas que lleva jugando en Estados Unidos. Esta condecoración es elegida por votación de los medios de comunicación en un proceso que adelanta la oficina de comunicaciones de La MLS.

Poder cafetero ante el rival estatal. 🇨🇴😤



¡Luis Muriel es el Jugador de la Jornada 28! pic.twitter.com/kAU8bMC9ag — MLS Español (@MLSes) August 11, 2025

En esta temporada el hijo de Santo Tomás, Atlántico, registra 11 goles y 5 asistencias en tres competiciones MLS, US Open Cup y Leagues Cup.

Desde que llegó a Orlando City en febrero del 2024 ha estado presente en 73 juegos con la camiseta morada, tiene 16 anotaciones y participó con el pase final de gol en 11 oportunidades, buenas cifras para el delantero.

Orlando City es actualmente cuarto en la tabla de posiciones con 44 puntos, el próximo compromiso será ante Sporting KC el sábado 16 de agosto por la fecha 29 de La MLS.

