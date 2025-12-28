Incendio estructural dejó dos familias afectadas en Bello

Bello, Antioquia

Una posible falla en una extensión eléctrica sería la causa de un incendio estructural que afectó varias viviendas en el barrio Goretti, en el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá.

Durante las primera horas de la mañana de este 28 de diciembre, personal técnico de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres de Bello adelanta las evaluaciones correspondientes en la vivienda donde se registró la emergencia.

Según el reporte preliminar, tras las primeras inspecciones se descartó que el incendio haya sido provocado por un globo de mecha, hipótesis inicial.

De manera preliminar, las autoridades informaron que dos familias resultaron afectadas por el incendio. La dependencia municipal ya hizo entrega de ayudas humanitarias y recomendó a los damnificados autoalbergarse mientras se realizan las intervenciones necesarias en la vivienda comprometida.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para extremar las medidas de prevención, especialmente en el uso de velas, extensiones eléctricas que pueden sobrecalentarse con los alumbrados navideños, así como evitar la manipulación de pólvora y líquidos calientes, con el fin de prevenir emergencias y accidentes durante las celebraciones de fin de año.