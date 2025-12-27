Uso de pólvora deja tres personas lesionadas en Barrancabermeja

Prevenir el uso indebido de pólvora durante las festividades de fin de año. Foto Relacionada.

A pocos días de terminar el año, Barrancabermeja vuelve a encender las alertas por el uso de pólvora.

En lo que va de la temporada, tres personas han resultado lesionadas por la manipulación de artefactos pirotécnicos en el distrito, según los reportes del sistema de vigilancia en salud pública.

Los dos casos más recientes corresponden a un hombre de 48 años y una mujer de 22, notificados por instituciones de salud hasta este viernes 26 de diciembre. A estos se suma otro caso reportado la semana pasada, con lo que se completa el balance actual de personas lesionadas por pólvora en la ciudad.

De acuerdo con las autoridades de salud, las lesiones se produjeron principalmente por manipulación directa de pólvora, con quemaduras que requirieron atención médica. Hasta el momento, no se reportan personas fallecidas por esta causa en Barrancabermeja.

El secretario de Salud distrital, Andrés Manosalva, explicó que los dos casos recientes fueron notificados por las IPS a través del sistema de vigilancia epidemiológica. Detalló además que, en uno de ellos, la mujer de 22 años se lesionó el 24 de diciembre, pero solo acudió a un centro médico días después.

Ese hecho llevó a reforzar el llamado a la ciudadanía. Según Manosalva, ante cualquier lesión por pólvora es clave acudir de inmediato a la IPS de la red de salud correspondiente, no solo para cumplir con la notificación oportuna, sino para proteger la salud y la vida del paciente.

El funcionario reiteró que la pólvora no es un juego y que su manipulación representa un alto riesgo, no solo para quien la usa, sino también para niños, niñas y personas que se encuentran cerca como observadores. Recordó además que el uso de pólvora está prohibido en menores de edad.

Mientras continúan las celebraciones de fin de año, la Administración Distrital anunció que mantendrá las acciones de vigilancia, control y sensibilización para prevenir nuevos casos y evitar que la pólvora siga dejando personas lesionadas en la ciudad.