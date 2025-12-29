MinCiencias asegura que Colfuturo tiene US$18 millones sin reinvertir del programa Crédito Beca

La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya, aseguró que Colfuturo cuenta con cerca de 18 millones de dólares correspondientes a reintegros y rendimientos financieros del programa Crédito Beca, recursos que, según explicó, permanecen en cuentas bancarias y fiducias a nombre de la entidad.

#EDUCACIÓN | Yesenia Olaya, ministra de Ciencia, explicó que los estados financieros de Colfuturo dan cuenta de cerca de 18 millones de dólares correspondientes a reintegros y rendimientos del programa Crédito Beca, recursos que, según indicó, permanecen depositados en fiducias y… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 29, 2025

De acuerdo con la ministra, esta información se desprende de los informes financieros de Colfuturo y motivó al Gobierno Nacional a proponer que dichos recursos sean reinvertidos para financiar una nueva cohorte de doctorantes en el país.

“Hemos invitado a Colfuturo a presentar propuestas de reinversión de los 18 millones de dólares que hoy permanecen en cuentas bancarias y fiducias para beneficiar a nuevos doctorantes en el país, pero hasta la fecha no hemos recibido respuesta”, afirmó Olaya.

La ministra explicó que, ante este escenario, desde 2023 MinCiencias, en convenio con el Icetex, puso en marcha un nuevo modelo de formación doctoral que contempla becas sin endeudamiento, financiación completa durante los cuatro años del programa y un enfoque regional, étnico y de género.

Según Olaya, el cambio de modelo se sustenta en los resultados de cobertura social. Indicó que durante los 19 años del crédito beca de Colfuturo, más del 70 % de los beneficiarios pertenecían a los estratos 4, 5 y 6, y menos del 1 % correspondía a pueblos étnicos.

#EDUCACIÓN| La Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya Requene, aseguró que invitó a Colfuturo a proponer un plan de reinversión de los US$18 millones que están en fiducias, pero no recibió respuesta



La ministra defendió el nuevo modelo doctoral sin… pic.twitter.com/qF1Bu4wxTN — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 29, 2025

En contraste, señaló que en el nuevo modelo implementado por MinCiencias en 2023, el 96 % de los beneficiarios pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, y el 40 % hacen parte de pueblos étnicos.

Para el Ministerio de Ciencia, estos datos permiten entender la transición en la política de financiación de estudios doctorales y el enfoque que busca priorizar el acceso de poblaciones históricamente excluidas del sistema de educación superior.