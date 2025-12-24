Estudiantes advierten que suspender el crédito-beca de Colfuturo golpea sector productivo del país

Luego del anuncio realizado por Colfuturo, en donde informaron que a partir del 2026, la institución empezará a operar de manera independiente, por este motivo la promoción 2025 será la última en recibir estos recursos. Aseguraron que los beneficiarios del Programa que se encuentren estudiando, así como aquellas que estén próximas a iniciar sus posgrados mantendrán las mismas condiciones vigentes al momento de la selección.

Ante esta situación, la presidenta nacional de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior, ACRES, María José Castañeda aseguró que es una situación preocupante porque afecta a los beneficiarios que esperaban cualificarse en el exterior, porque eran estudiantes interesados en sectores como la academia y la ciencia impactando el sector productivo del país.

“Nosotros como país teníamos y después no perder estos talentos que ya pues se tendrán que ir de Colombia, de hecho la cifra que nosotros hoy tenemos es que hay 1 millones de colombianos por fuera del país que se tienen que ir porque no hay las oportunidades suficientes y este tipo de programas permitía que las personas se fuesen pero que regresaran a aportar al país en materia de conocimiento”, agregó la presidenta nacional de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior, ACRES.

Asimismo aseguró que esta situación hace parte de una política sistemática que afecta a la ciencia, a la investigación y al desarrollo tecnológico del país. “Porque para el 2025 se habían reducido de manera improvisada y sin ninguna planificación los aportes que hacía el gobierno a la entidad. O sea, ya esto había tenido una afectación al 40% de sus beneficiarios”.

“Pero en general los recortes que ya venían a MinCiencias, ya se venían debilitando otras convocatorias y también hoy hay una falta de respaldo a la formación avanzada, pues evidencia una tendencia preocupante por parte de este gobierno”, concluyó la presidenta nacional de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior, ACRES, María José Castañeda.

La Representante a la Cámara Jennifer Pedraza aseguró que la medida se anunció de manera improvisada

La Representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, expresó que hay una profunda preocupación por la decisión del Gobierno Nacional de dejar de financiar las becas-crédito administradas por Colfuturo, un programa que entre 2017 y 2025 permitió la formación de 17 mil estudiantes colombianos en el exterior.

“De ese total, cerca del 40 % recibió subsidios del Ministerio de Ciencia, es decir, alrededor de 760 estudiantes por año contaban con apoyo estatal para cursar maestrías y doctorados fuera del país. No hay claridad sobre si el Gobierno podrá reemplazar un modelo que garantizaba el retorno del talento al país”, agregó Pedraza.

Dudas sobre la capacidad del Estado para reemplazar el programa

La mayor inquietud que estableció la Representante está en que el Gobierno propone trasladar estos apoyos al Ministerio de Ciencia y Tecnología, una entidad que según denuncia no tiene la capacidad institucional ni financiera para asumir el rol que cumplía Colfuturo. Actualmente, el ministerio apenas ha ejecutado el 69 % de su presupuesto anual, y su presupuesto total no supera los 300 mil millones de pesos, lo que genera dudas sobre la viabilidad de reemplazar un programa que aseguraba impacto en la academia, la ciencia y el sector productivo, evitando la fuga de cerebros.

“El Gobierno nos dice que va a reemplazar a Colfuturo, pero no ejecutan ni su propio presupuesto. Ni rajan ni prestan el hacha: debilitan un programa que funcionaba y no ofrecen ninguna garantía real de que los estudiantes vayan a regresar al país”, advirtió la representante estudiantil.