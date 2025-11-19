¡Atención! Barranquilla ya tiene 50 nuevos ganadores de La Beca de tu Vida 2026

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció la selección de 50 nuevos jóvenes de instituciones oficiales como ganadores de La Beca de tu Vida 2026, un programa que garantiza el acceso a educación superior de alta calidad para los estudiantes con mejor desempeño académico en la ciudad.

Con esta nueva entrega, ya son 95 los jóvenes beneficiados en 2025, quienes podrán iniciar sus estudios profesionales en instituciones acreditadas como la Universidad del Norte, Universidad Simón Bolívar, Universidad Libre y la Universidad de la Costa (CUC).

“En Barranquilla nos sentimos profundamente orgullosos de ser parte de esta historia. Hoy vemos a jóvenes, formados con amor, valores y esfuerzo por una familia ejemplar, iniciar el camino hacia el sueño que han construido desde niños. En nombre de todos los barranquilleros y del Concejo Distrital, que aprobó una partida de 30 mil millones de pesos para hacer posible esta oportunidad, celebramos que 50 estudiantes puedan cursar, semestre a semestre, la carrera de su vida. Esta es, verdaderamente, la beca de su vida”, dijo el mandatario.

Historias que inspiran

Entre los nuevos ganadores se encuentran los hermanos Sammy y Emanuel Celedón, quienes desde niños soñaron con convertirse en médicos. Ambos obtuvieron los puntajes y méritos necesarios para acceder a dos de los 20 cupos adjudicados para Medicina. Emanuel Celedón, expresó su emoción por esta oportunidad transformadora:

“Este es un sueño que tengo desde niño y siempre me visualicé alcanzándolo. Sabía que con disciplina podía lograr una beca, aun siendo una carrera tan difícil de acceder. Gracias a usted y a la Alcaldía hoy puedo hacerlo realidad. Mi mayor objetivo es convertirme en un gran profesional y servir a mi comunidad siendo un buen médico para mis pacientes”, expresó.

Así fue el proceso de selección

La convocatoria de este año inició con 207 aspirantes que obtuvieron más de 370 puntos en las pruebas Saber 11. De ellos, 172 avanzaron a la etapa de preselección.

Finalmente, el programa adjudicó:

20 cupos para Medicina

para Medicina 30 cupos para otras carreras profesionales

Este proceso ratifica el compromiso de la ciudad con el mérito académico y el acceso equitativo a la educación superior.