Lista de países que no piden visa a colombianos, solo pasaporte: Destinos en Europa, América y Asia

El pasaporte es un documento de viajes que emite el gobierno de un país, el cual permite acreditar la identidad y nacionalidad de una persona, permitiendo que pueda salir de su país e ingresar a otro.

Teniendo en cuenta que cada vez son más las exigencias para obtener la visa estadounidense, existen otros destinos a los que colombianos pueden viajar sin la necesidad de contar con este documento.

Incluso, en la página de la cancillería se actualizó el listado de países a los que no les piden visa a los colombianos, lo que facilita los trámites para poder viajar a otros destinos.

Colombia alcanza a estar en la lista de más de 130 países habilitados para el ingreso sin visa, gracias a acuerdos bilaterales recientes y la ampliación de convenios en Europa, Asia y América.

Entre los avances más relevantes se destaca el acuerdo firmado con Bielorrusia a finales de 2025 y la ratificación de permisos de ingreso en varias naciones del sudeste asiático.

Países de América que no exigen visa a colombianos

El continente americano ofrece una amplia movilidad para los ciudadanos colombianos. En Sudamérica, varios países permiten el ingreso únicamente con la cédula de ciudadanía, sin necesidad de pasaporte:

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Ecuador

Paraguay

Perú

Uruguay

Por otro lado, existen países y territorios de América que no solicitan visa, pero sí requieren pasaporte vigente para el ingreso:

México

Panamá

Costa Rica

República Dominicana

Belice

El Salvador

Guatemala

Honduras

Aruba

Curazao

Bonaire

Trinidad y Tobago

San Vicente y las Granadinas

Europa: destinos sin visa para colombianos

Europa continúa siendo una de las regiones más accesibles para los colombianos. Con solo el pasaporte, es posible viajar sin visa a múltiples países, especialmente dentro del espacio Schengen, con estadías de hasta 90 días por turismo.

Entre los países habilitados se encuentran:

Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Austria, Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Islandia, Malta, Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Croacia, Albania, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Andorra, Mónaco, San Marino, Vaticano, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia, Chequia, Chipre, Liechtenstein, Luxemburgo, Moldavia, Georgia y Kosovo.

Esta región concentra una gran parte de los destinos más visitados por colombianos en el exterior.

Países de Asia en los que colombianos pueden viajar sin visa

El continente asiático suma cada vez más países que permiten el ingreso sin visa a ciudadanos colombianos, aunque en algunos casos se deben cumplir trámites previos.

Los destinos disponibles son:

Turquía

Corea del Sur

Singapur

Qatar

Israel

Filipinas

Maldivas

Hong Kong

Kazajistán

Omán

Palestina

Requisitos para tener en cuenta

Turquía, Israel y Qatar permiten ingreso directo por turismo hasta 90 días.

Corea del Sur exige la autorización electrónica K-ETA antes del viaje.

Singapur solicita completar la tarjeta de llegada electrónica (SG Arrival Card).

Filipinas y Maldivas otorgan permiso de entrada al llegar (Visa on Arrival).

Es importante aclarar que China sí exige visa para colombianos, excepto en escalas técnicas cortas en ciudades específicas.