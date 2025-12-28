Almirante Cubides informa que 430 menores fueron recuperados del reclutamiento forzado en 2025

Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara un remezón en las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Hernando Cubides entregó su balance del año. En ese sentido, aseguró que en 2025 se incrementó la ofensiva militar en 25% frente al año anterior. “Con valentía y disciplina nuestras tropas sostuvieron 563 combates en todo el territorio nacional, fortaleciendo la seguridad de Colombia”, dijo Cubides.

Asimismo, el almirante afirmó que las Fuerzas Militares desarrollaron operaciones conjuntas de alta precisión, siempre ajustadas a la ley, respetando los Derechos Humanos y aplicando estrictamente el Derecho Internacional Humanitario, las cuales dejaron como resultado la neutralización de 13.971 integrantes de estructuras criminales, incluidos cabecillas de primer y segundo nivel.

En ese sentido, precisó que se lograron objetivos puntuales, entre los cuales se destacan: 430 menores recuperados del reclutamiento forzado,12.415 integrantes de estos grupos capturados, 763 individuos sometidos a la justicia, 278 criminales muertos en desarrollo de operaciones militares y 85 personas se entregaron de manera voluntaria.

El almirante aseveró que los resultados estratégicos son producto del fortalecimiento de la inteligencia, la correcta aplicación de la doctrina, el cumplimiento riguroso de la ley, el ajuste permanente al planeamiento operacional y la integración efectiva de capacidades conjuntas. “Pero, sobre todo, son fruto de la valentía y compromiso de nuestros Soldados, Marinos y Aviadores, quienes defienden con entrega absoluta la soberanía, la seguridad y el bienestar de cada colombiano”, detalló el comandante.

Es importante mencionar que el presidente Petro designó como nuevo comandante general de las Fuerzas Militares al general del Ejército Nacional Hugo Alejandro López Barreto, al vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño como Jefe de Estado Mayor Conjunto, al mayor general Royer Gómez Herrera como comandante del Ejército Nacional, al mayor general Carlos Fernando Silva Rueda como comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana; mientras que el Almirante Juan Ricardo Rozo Obregón continuará comandando la Armada de Colombia.

El jefe de Estado también reconoció el trabajo de los comandantes salientes: almirante Francisco Hernando Cubides Granados comandante de las Fuerzas Militares, Luis Carlos Córdoba Avendaño, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y al general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional de Colombia.