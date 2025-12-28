General Luis Emilio Cardozo, comandante saliente del Ejército Nacional, se despide de la institución

El general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante saliente del Ejército Nacional, se despidió de la institución con un mensaje de agradecimiento. “Gracias a mis soldados, oficiales, suboficiales y al personal civil del Ejército, por su disciplina, lealtad y entrega. Ustedes son la razón de ser de esta institución”, escribió el general.

Además, agradeció a Colombia por su confianza y dijo que cada decisión estuvo guiada para proteger la vida, la libertad y la democracia.

Asimismo, deseó éxito al general Royer Gómez Herrera, nuevo comandante del Ejército Nacional, y al general Jaime Alonso Galindo, segundo comandante. “Mis mejores deseos de éxito. Su liderazgo es clave, porque cuando al Ejército le va bien, a Colombia le va bien”, agregó el general.

Finalmente, dijo que se va con la tranquilidad del deber cumplido. “Me voy con la convicción que esta Fuerza seguirá firme, unida, respetuosa de la ley y de los derechos humanos, siendo soporte fundamental de la democracia y siempre dispuesta a proteger y servir a la nación colombiana“, finiquitó en su mensaje.

#ORDENPÚBLICO | El General Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante saliente del Ejército Nacional, agradeció a los soldados, oficiales, suboficiales y al personal civil. Además, le deseó éxito al Gral. Royer Gómez Herrera, quien lo relevará. "Su liderazgo es clave, porque… pic.twitter.com/k8q05ki7H8 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 28, 2025

Cabe mencionar que esta noticia se produce luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara cambios en las Fuerzas Militares.

El jefe de Estado designó como nuevo comandante general de las Fuerzas Militares al general del Ejército Nacional Hugo Alejandro López Barreto, al vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño como Jefe de Estado Mayor Conjunto, al mayor general Royer Gómez Herrera como comandante del Ejército Nacional, al mayor general Carlos Fernando Silva Rueda como comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana; mientras que el Almirante Juan Ricardo Rozo Obregón continuará comandando la Armada de Colombia.

El jefe de Estado también e reconoció el trabajo de los comandantes salientes: almirante Francisco Hernando Cubides Granados comandante de las Fuerzas Militares, Luis Carlos Córdoba Avendaño, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y al general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional de Colombia.