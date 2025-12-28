66 emprendedores de Caldas se beneficiaron en el 2025 por los recursos del Fondo Emprender

Manizales

En total, fueron 66 los planes de negocio de 13 municipios del departamento de Caldas los que fueron seleccionados para recibir una inyección presupuestal la cual supera los 6 mil 794 millones de pesos, dinero que permitirán la generación de cerca de 200 empleos y el fortalecimiento del tejido empresarial de la región, así lo destacó el director del SENA Caldas, Óscar Andrés Maldonado Mora.

Beneficiarios de los municipios caldenses

Los beneficiarios pertenecen a los municipios de Anserma, Belalcázar, Chinchiná, Filadelfia, La Dorada, Manizales, Manzanares, Marquetalia, Pensilvania, Riosucio, Samaná, Victoria y Villamaría, y hacen parte de convocatorias dirigidas a población indígena, jóvenes, mujeres, campesinos, cuidadores, asociaciones campesinas, economía popular y sectores multisectoriales.

“Estos resultados reflejan el compromiso del SENA con el fortalecimiento del emprendimiento y la generación de empleo en el departamento, apoyando iniciativas que nacen desde los territorios y responden a sus realidades productivas”, destacó el director del SENA en Caldas.

Casos destacados

Cada proyectos es una historia de vida y el sueño de una familia, entre los planes aprobados se resalta el de la Asociación Choc Anserma, conformada por 49 asociados, que recibirá 730 millones de pesos para fortalecer su cadena productiva de cacao en dicho municipio.

“Con estos recursos buscamos crear un vivero, aumentar la productividad y avanzar en procesos de transformación que nos permitan ofrecer productos como chocolate de mesa y golosinas, mejorando la calidad de vida de nuestras familias”, dijo su representante legal, Diana Milena Peláez Becerra.

Es de destacar que el Fondo Emprender del SENA financia iniciativas empresariales mediante capital semilla condonable, con el propósito de promover la creación de empresas, la generación de empleo y el fortalecimiento del desarrollo productivo del país, brindando además acompañamiento técnico y administrativo a los emprendedores.