Ventas superiores a $1.030 millones dejó versión 38 del Festival del Pastel Cartagenero 2025

El XXXVIII Festival del Pastel Cartagenero culminó este 26 de diciembre con un balance altamente positivo en términos de ventas, participación ciudadana y fortalecimiento de la tradición culinaria decembrina de la ciudad.

Durante los diez días de venta, del 17 al 26 de diciembre de 2025, el festival registró un valor total vendido de $1.030.362.900, consolidándose como uno de los eventos gastronómicos más importantes de la temporada de fin de año en Cartagena. En este periodo se comercializaron 38.023 pasteles, reflejando la masiva acogida por parte de cartageneros y visitantes.

El balance económico incluye las ventas generadas de 50 mesas, dos puntos de Impulso Violeta, un punto de coctelería y dos puntos de dulces típicos, fortaleciendo la economía popular y beneficiando a múltiples emprendimientos locales vinculados al festival.

Además de la oferta gastronómica, el Festival del Pastel Cartagenero ofreció una experiencia cultural integral con programación musical, agenda educativa, exposición y venta de artesanías, y la participación de artistas plásticos con pintura y caricatura en vivo, consolidando el evento como un espacio de encuentro familiar y cultural.

Las ganadoras del festival

Tras la deliberación del jurado experto seleccionado, el podio de ganadores quedó de la siguiente manera:

Primer lugar: Maritza Cassiani Cabarcas.

Segundo lugar: Virginia María Chica Mangones.

Tercer lugar: Luz Mary Ricardo Elles.

Como novedad de esta edición, por primera vez el público pudo elegir su mesa favorita a través de un sistema de votación con código QR. Durante los días del festival se recibieron más de 23.000 votos, evidenciando la activa participación ciudadana y el vínculo directo entre las matronas y la comunidad.

Mesa favorita del público: Manuela de Ávila Hernández, quien obtuvo el título con más de 7 mil votos.

Las matronas participantes fueron seleccionadas mediante un riguroso proceso de convocatoria pública, que incluyó una prueba de cocina en vivo, garantizando la calidad, el uso de saberes tradicionales y el cumplimiento de buenas prácticas en la preparación de los alimentos.

“Este cierre demuestra el valor real de nuestras tradiciones en Cartagena de Indias, el poder maravilloso que tiene la cocina tradicional para nuestra ciudad; por eso gestionamos este espacio con total compromiso, responsabilidad y enfoque social. El festival genera ingresos, empleo y reconocimiento para las matronas y portadores de saberes que sostienen esta manifestación patrimonial”, afirmó Lucy Espinosa Díaz, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay destacó que “estas cifras confirman que en Cartagena hay talento, tradición y una economía cultural viva. Apostarle a nuestras expresiones patrimoniales es apostarle al desarrollo y al bienestar de la gente. Son más de 250 familias que se beneficiaron y están felices en este fin de año”.