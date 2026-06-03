Martha Amor es finalista internacional de un prestigioso premio de poesía viva en España

La escritora y poeta colombiana Martha Amor Olaya es una de las siete finalistas internacionales del VIII Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica, certamen organizado en España por Ámbito Cultural de El Corte Inglés, uno de los espacios de promoción cultural más importantes de ese país.

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El Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica nació con el propósito de acercar la poesía al público desde la oralidad, reivindicando la fuerza de la palabra dicha y la interpretación escénica del poema. El certamen busca voces poéticas capaces tanto de escribir, como de transmitir emoción, sensibilidad y presencia a través de la declamación en vivo y en formato audiovisual.

Aunque el concurso tiene carácter nacional en España, desde hace varias ediciones abrió una categoría honorífica internacional denominada Accésit Juan Ramón Jiménez – Zenobia Camprubí, dirigida a escritores en lengua española residentes fuera de España. Esta sección especial busca tender puentes entre la poesía hispanoamericana y española, dando visibilidad a autores de distintos países y reconociendo las voces de la poesía contemporánea escrita en español.

En esta edición, Martha Amor Olaya logró avanzar hasta la fase semifinal tras superar dos etapas de selección. En la primera etapa, los participantes se presentaron con poemas escritos quedando 39 semifinalistas en la categoría internacional. En la segunda etapa los finalistas debían enviar videos en donde aparecieran declamando sus poemas. Allí el jurado de la categoría eligió a siete semifinalistas que fueron anunciados el pasado 1° de junio y donde la colombiana alcanzó una posición. En la siguiente etapa los distintos jurados deberán escoger un solo ganador por categoría. Solo el primer lugar recibirá un premio monetario y los demás finalistas el derecho de participar en la publicación del libro antológico del certamen, y la difusión de esta obra en España.

La autora cartagenera participó con distintos poemas de su más reciente libro No hay mar en el cielo.

“Ha sido profundamente emocionante, es mi primer poemario, no tengo escuela, ni práctica en la poesía, menos en la declamación, si una gran sensibilidad, y me da ilusión que en este primer intento ya haya un reconocimiento, he visto entre los finalistas voces poderosas de la poesía y me honra profundamente tener un espacio allí”, expresó Martha Amor Olaya tras conocer el anuncio de los finalistas.

Este reconocimiento representa un importante paso para la escritora colombiana, quien en los últimos años ha venido desarrollando una voz literaria propia entre la narrativa y la poesía, explorando temas como la identidad, el cuerpo y las fracturas emocionales.

El Jurado de la categoría internacional está a cargo de Fundación Cultural Esteros (Uruguay – Argentina), representada por Carolina Zamudio, considerada por algunos críticos como una de las referentes de la poesía argentina de su generación. Los otros seis finalistas de esta categoría son: Angie Nicole Meza Huatuco (Perú), Beatriz Cruz Vallarta (México) Camila Fadda Gacitúa (Chile), Claire Bousquet (Francia), Mirna González (Venezuela) y Solange Elizabeth Romero (Venezuela).

La presencia de Martha Amor Olaya en la fase final del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica constituye también un logro significativo para la literatura colombiana contemporánea y para las voces latinoamericanas que se abren espacio en escenarios internacionales.