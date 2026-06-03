Un lesionado por accidente de tránsito en carreteras de Bolívar

Un vehículo que presta servicios para la empresa Afinia, se vio involucrado en una colisión que tuvo lugar entre las poblaciones de María La Baja y San Pablo- Bolívar, dejando como saldo daños materiales en dos automotores y lesiones en una persona.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Al respecto, Caracol Radio conoció que la camioneta chocó de forma violenta por circunstancias que son materia de investigación, con un vehículo de carga que se desplazaba en sentido opuesto. Posiblemente, uno de los conductores sufrió un microsueño pero es solo una hipótesis.

El herido fue asistido por una ambulancia y trasladado al hospital local de María La Baja, mientras que unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte adscritas a la Policía Nacional, acudieron al lugar y removieron los carros para despejar la vía.