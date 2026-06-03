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03 jun 2026 Actualizado 11:36

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Cartagena

Un lesionado por accidente de tránsito en carreteras de Bolívar

El suceso se produjo entre las poblaciones de San Pablo y María La Baja

Cortesía

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena
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Un vehículo que presta servicios para la empresa Afinia, se vio involucrado en una colisión que tuvo lugar entre las poblaciones de María La Baja y San Pablo- Bolívar, dejando como saldo daños materiales en dos automotores y lesiones en una persona.

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Al respecto, Caracol Radio conoció que la camioneta chocó de forma violenta por circunstancias que son materia de investigación, con un vehículo de carga que se desplazaba en sentido opuesto. Posiblemente, uno de los conductores sufrió un microsueño pero es solo una hipótesis.

El herido fue asistido por una ambulancia y trasladado al hospital local de María La Baja, mientras que unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte adscritas a la Policía Nacional, acudieron al lugar y removieron los carros para despejar la vía.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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