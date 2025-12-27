Ucrania: Ataque de Rusia a Kiev eleva la tensión antes del encuentro entre Trump y Zelenski

Según las autoridades ucranianas, el ataque se prolongó durante varias horas y obligó a mantener activa la alerta antiaérea gran parte de la noche. Reporteros de la AFP constataron fuertes explosiones en distintos puntos de la capital. La Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia lanzó un total de 519 drones y 40 misiles, de los cuales fueron interceptados 474 drones y 29 misiles antes de alcanzar sus objetivos.

Uno de los proyectiles impactó un edificio residencial, lo que provocó un incendio que dejó una persona fallecida y al menos 28 heridos, de acuerdo con el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. Una segunda víctima mortal fue reportada en una zona periférica de la ciudad. La primera ministra, Yulia Sviridenko, indicó que cerca de 600.000 hogares quedaron sin suministro eléctrico, en plena temporada invernal.

Contexto político y mensaje de Moscú

El ataque ocurrió a pocas horas del encuentro entre Donald Trump y Volodímir Zelenski, previsto para este domingo en Florida, donde ambos mandatarios abordarán el plan promovido por Washington para buscar una salida al conflicto, que en febrero se cumplirán cuatro años desde el inicio de la invasión rusa a gran escala.

Antes de partir hacia Estados Unidos, Zelenski afirmó que la ofensiva rusa demuestra que Moscú “no quiere poner fin a la guerra”. En declaraciones a la prensa, sostuvo que el Kremlin “busca cualquier excusa para causar mayor sufrimiento a Ucrania e incrementar la presión” en un momento clave del proceso diplomático.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que los ataques estuvieron dirigidos contra instalaciones militares y contra infraestructuras energéticas “utilizadas en beneficio de las Fuerzas Armadas de Ucrania”, una justificación habitual en los comunicados oficiales de Moscú tras bombardeos sobre centros urbanos.

El plan de Washington y los puntos de fricción

La reunión entre Trump y Zelenski se produce en medio de negociaciones complejas en torno a un plan actualizado de Estados Unidos, compuesto por 20 puntos, que busca congelar la línea del frente en las posiciones actuales. Según explicó el propio Zelenski esta semana, la propuesta contempla la posibilidad de crear zonas desmilitarizadas en el este del país y abre la puerta a una eventual retirada de tropas ucranianas en algunos sectores.

Uno de los principales desacuerdos se concentra en la región del Donbás, particularmente en Donetsk, donde Estados Unidos presiona para que Ucrania se retire del cerca del 20 % del territorio que aún controla, una de las principales exigencias de Rusia. El plan también propone un control conjunto de la central nuclear de Zaporiyia —la mayor de Europa— entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia, planta que permanece bajo ocupación rusa desde los primeros meses de la invasión.

Zelenski ha reiterado que cualquier cesión territorial solo podría producirse con la aprobación del pueblo ucraniano mediante referéndum. No obstante, señaló que Kiev logró introducir cambios frente a una versión anterior del plan, de 28 puntos, que había sido duramente criticada por favorecer los intereses rusos. Entre las concesiones obtenidas figura la eliminación de la exigencia de que Ucrania renuncie explícitamente a su aspiración de ingresar en la OTAN y la exclusión de un eventual reconocimiento estadounidense de los territorios ocupados desde 2014, incluida Crimea.

El documento también contempla acuerdos bilaterales en materia de garantías de seguridad, reconstrucción y cooperación económica, con un fuerte respaldo financiero por parte de los países europeos.

Reacciones y tensiones adicionales

Moscú rechazó la nueva versión del plan, acusando a Kiev de intentar “torpedear” las negociaciones. Rusia considera una línea roja la continuidad de las aspiraciones ucranianas a la OTAN y se opone al despliegue de fuerzas de paz internacionales para supervisar un eventual alto el fuego.

Desde Washington, Trump se refirió a la negociación en términos personales. “Él no tiene nada hasta que yo lo apruebe”, dijo sobre Zelenski en declaraciones al medio Politico, y agregó que espera que las conversaciones “vayan bien”, tanto con el mandatario ucraniano como con el presidente ruso, Vladimir Putin.

En paralelo, Ucrania enfrenta una nueva crisis interna. Tras la partida de Zelenski hacia Estados Unidos, la agencia anticorrupción NABU denunció que varios diputados habrían aceptado sobornos a cambio de votos en el Parlamento. El organismo afirmó que intentó realizar allanamientos, pero fue impedido por fuerzas de seguridad. El episodio se suma a un escándalo previo, revelado en noviembre, por la malversación de cerca de 100 millones de dólares en el sector energético, que derivó en la renuncia de Andrii Yermak, entonces jefe de gabinete y principal negociador con Washington.

Antes de llegar a Florida, Zelenski realizará una escala en Canadá, donde se reunirá con el primer ministro Mark Carney y mantendrá conversaciones telemáticas con líderes europeos, en un intento por coordinar posiciones antes de una cita que podría marcar un punto de inflexión en el curso de la guerra.