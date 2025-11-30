Luz verde para guerra entre Rusia y Ucrania: Inician conversaciones para poner fin al conflicto

Y finalmente después de más de 3 años del inicio de la guerra, hay una luz verde para el cese de las ofensivas entre Rusia y Ucrania, con el inicio de la reunión entre Altos funcionarios del gobierno de Trump y una delegación de Ucrania, para discutir el plan de Washington para poner fin a la guerra con Rusia.

Los negociadores ucranianos, liderados por Rustem Oumerov, y el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, junto al enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, se reunieron en florida para preparar un escenario de conversaciones que serán claves para poner fin a la guerra con Rusia y serán en Moscú con el líder ruso Vladímir Putin.

La reunión se da justo después del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciara la renuncia de su jefe de gabinete, Andrii Yermak, quien actuaba como el principal negociador del país en las conversaciones con Estados Unidos.

No obstante, las conversaciones continuarán para concretar los pasos que determinarán cómo llevar la guerra a un “final digno”.