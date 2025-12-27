Se conocen pruebas de supervivencia de policías y militares secuestrados por disidencias de las Farc

En las últimas horas se conocieron nuevas pruebas de supervivencia de siete miembros de la fuerza pública de Colombia, secuestrados por las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.

En las pruebas, se puede observar a los soldados y policías recibiendo videos de sus familiares más cercanos y mensaje de navidad. Los más representativo, es que los videos que circulan en redes sociales, se observan a los uniformados, recibiendo comida y regalos por parte de los integrantes de las Farc en las festividades de navidad.

“Buenas tardes, mi nombre es Jason Javier García Rodríguez, quiero darle una feliz Navidad a mi familia, quiero decirle a mi mamá que la amo mucho, a mi hija también que la amo de todo corazón, a mi esposa, quiero mandarle un saludito, a mi abuela, a mis dos hermanos y a toda mi familia, quiero decirle al Estado colombiano que por favor se acuerde de nosotros, ya que nos ha prometido tantas cosas y no nos ha cumplido”, indicó el militar secuestrado.

De otro lado, el soldado profesional Brayan Stiven Ruiz Toro destacó la importancia del apoyo familiar, después de que sus secuestradores le mostraran mensajes grabados por sus allegados.

“A mi familia quiero desearles unas felices Navidad, que los amo mucho, que los quiero, que los aprecio. El video que ustedes me enviaron lo recibí y la verdad me reconforta el corazón, me da felicidad y me da fuerza para continuar”, expresó Ruiz.

En otra de las grabaciones, el patrullero de la Policía José Larrahondo agradeció el respaldo recibido por parte de sus familias tras varios meses de cautiverio. “Quiero decirle a mi familia que yo también los quiero mucho. También quiero desearles una feliz Navidad, que los amo mucho y que los llevo aquí en el corazón”, indicó.

Caracol Radio consultó con el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares para conocer una respuesta sobre estas pruebas de supervivencia, y hasta el momento, las autoridades no han entregado mayores detalles sobre estas grabaciones.

Los videos fueron difundidos por el medio Primera Edición, en donde los uniformados indicaron el trato y su situación diaria, tras cumplir varios meses en manos del Estado Mayor Central.