Proleche denunció falsificación de leche en polvo en Antioquia y Chocó, tras alerta del Invima

La empresa Procesadora de Leches S.A. (Proleche) denunció la comercialización de leche entera en polvo falsificada que utiliza de manera indebida su marca, mediante el uso de etiquetas fuera de circulación y números de lote que no corresponden a su producción oficial.

Según informó la compañía, estos productos fueron identificados en los departamentos de Antioquia y Chocó y no han sido elaborados, supervisados ni distribuidos por Proleche, por lo que la empresa advirtió que no puede garantizar su calidad ni su inocuidad, representando un posible riesgo para los consumidores.

Alerta de Invima

Frente a esta situación, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) adelanta las verificaciones correspondientes y las medidas sanitarias necesarias para esclarecer los hechos. Proleche aseguró que continuará acompañando el proceso hasta lograr la identificación de los responsables de esta presunta falsificación.

La empresa reiteró su compromiso con la calidad, la seguridad alimentaria y la protección del bienestar de los consumidores, y subrayó que trabaja de manera permanente bajo los más altos estándares de producción.

Finalmente, Proleche recomendó a los consumidores adquirir sus productos únicamente a través de canales oficiales y distribuidores autorizados, donde se comercializa la imagen vigente de la marca, como garantía de autenticidad y seguridad.