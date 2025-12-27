Millonarios hizo oficial su cuarto refuerzo para 2026

Ya son cuatro los refuerzos de Millonarios para encarar el primer semestre del 2026, en el que la institución luchará por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana en primera medida, y el título de la Liga colombiana.

La institución ya había sumado a Carlos Darwin Quintero, Mateo García y Sebastián Valencia. Este sábado 27 de diciembre se hizo oficial la incorporación del extremo Julián Angulo, quien llega procedente de Llaneros.

“Millonarios FC informa que, luego de completar su proceso de exámenes y documentación, Julián Angulo se convirtió en nuevo jugador del equipo. El extremo llega en condición de préstamo por un año con opción de compra“, se lee en la publicación del equipo.

“El extremo se caracteriza por su velocidad, habilidad en los duelos uno vs. uno, capacidad para generar asistencias y aporte goleador, cualidades que fortalecen el frente de ataque del equipo", añadieron.

💙 ¡Ya viste la piel del Embajador! ¡Julián bienvenido a la Familia Azul! 🔥



▶️ https://t.co/52kQxgalei pic.twitter.com/AZdibjTADB — Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 27, 2025

¿Quién es Julián Angulo?

Oriundo de Magüí Payán, Nariño, el futbolista de 23 años jugó su último año con el equipo de Villavicencio, para el que disputó 18 partidos y contribuyó con 3 goles y 5 asistencias. Vale la pena mencionar que el jugador pertenece a Independiente Medellín, que lo vuelve a ceder con la opción de compra para el Embajador.

Angulo Sevillano surgió en el Real Santander, club en el que debutó de manera profesional y luego tuvo paso al Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo. A principios de 2025, Medellín se hizo con sus derechos y lo cedió a Llaneros. Ahora, va a Millonarios bajo la misma condición de cesión.

Millonarios espera por la pretemporada

El equipo ya se encuentra en pretemporada, pero tendrán unos días de receso por el fin de año. Volverán el 3 de enero y luego esperan que haya amistosos para preparar lo que será el inicio de la competencia oficial.

El conjunto Embajador empezará la Liga colombiana contra Bucaramanga en calidad de visitante. La primera fecha del rentado podría desarrollarse el fin de semana del 17 de enero, mientras que el juego por Copa Sudamericana ante Nacional será el 4 de marzo.