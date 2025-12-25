En un 30% aumentaron los viajes desde la terminal de transportes de Cúcuta

Cúcuta

Los viajeros en Norte de Santander aumentaron en un 30% durante los últimos tres días, teniendo en cuenta las festividades de Navidad.

"En total 18.050 despachos de vehículos han salido desde la central de transportes de Cúcuta a las diferentes orígenes del país, incluyendo Venezuela, con destinos como San Antonio y San Cristóbal. Se han movilizado alrededor de 112.897 pasajeros. Esto para un incremento del 30% con respecto a un día normal" explicó Jesús Alberto Mantilla, jefe operativo de la Central de Transportes de Cúcuta.

Agregó que “los principales destinos que buscan los usuarios que nos visitan son Bogotá, Medellín, Bucaramanga a nivel nacional; Pamplona, Puerto Santander y Ocaña en Norte de Santander y el país de Venezuela, a ciudades como San Antonio y San Cristóbal”.

Para este 25 de diciembre, la operatividad en la terminal de transportes iniciará a las 8:00 de la mañana e irá hasta las 11:00 de la noche.

“Las recomendaciones para los viajeros son siempre comprar en las taquillas autorizadas, no dejarse llevar por personas que no pertenecen a las centrales de transportes, por personas que no estén debidamente identificadas con su camisa de la empresa, con su respectivo carné. Sabemos que en esta temporada se pueden presentar este tipo de cosas y la verdad, no es bueno que puedan dañar una fecha tan especial para las familias como es la fiesta de navidad”.