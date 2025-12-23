Lluvias provocan emergencias en Cúcuta

Emergencia en la vía que de Cúcuta conduce a Puerto Santander. / Foto: Cortesía.

Cúcuta

Las intensas lluvias que cayeron en las {ultimas horas en la ciudad de Cúcuta, y en su zona rural dejaron varias emergencias según el reporte de los organismos de socorro.

Calles inundadas, desplome de árboles, aumento del agua en el Canal Bogotá que amenazó con desbordarse, y algunas vías con problemas en la movilidad en la zona norte de la ciudad.

La situación más compleja se presentó en la vereda Oripaya, en la vía entre Cúcuta-Puerto Santander donde un afluente se desbordó y causó preocupación y traumatismos en la movilidad.

El cuerpo de bomberos reportó que el cauce terminó en la vía y varios vehículos quedaron en medio de las aguas, como consecuencia del torrencial aguacero.

Las autoridades mantienen la alerta por las fuertes lluvias que se han presentado de manera inusual durante el mes de diciembre y que han provocado emergencias en algunos sectores de la ciudad, la zona rural y el área metropolitana.