Piden a la Superintendencia investigar el tránsito de vehículos de carga con sobrepeso en La Línea

Tolima

La Secretaría de Tránsito del Tolima radicó ante la Superintendencia de Transporte una queja formal y una solicitud de investigación por el tránsito de vehículos de carga con sobrepeso en el corredor vial que conecta al Quindío con el Tolima, especialmente en el tramo de túneles hacia el municipio de Cajamarca.

La queja y solicitud se fundamentan en los reportes técnicos entregados por el Instituto Nacional de Vías (Invías), los cuales evidencian excesos de peso superiores al 40, 50 y hasta el 60 % en los vehículos de carga pesada que circulan por este corredor, situación que representa un grave riesgo para la infraestructura vial y, principalmente, para la vida de los conductores y demás usuarios de la vía.

“Nuestra responsabilidad es salvar la vida de los tolimenses y de los colombianos. Por eso, radicamos ante la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte nuestra queja formal y la solicitud de investigación para un listado de vehículos de carga que transitan por este corredor vial que une al departamento del Tolima con el Quindío a través de estos túneles, en condición de sobrepeso”, señaló el director Operativo de Tránsito del Tolima, Miguel Bermúdez.

Y es que son frecuentes los aparatosos accidentes de tránsito, que en su mayoría involucran vehículos de carga que se movilizan en el sentido Calarcá–Cajamarca. Por tanto, Bermúdez fue enfático en la necesidad de actuar de manera inmediata para prevenir tragedias en las carreteras del departamento, ya que el sobrepeso de las cargas que transportan estos vehículos sería una de las causas de la accidentalidad.

Finalmente, el director de Tránsito y Transporte del Tolima, Miguel Bermúdez, advirtió que continuarán adelantando acciones institucionales y articuladas con las autoridades nacionales para garantizar el cumplimiento de la normatividad, proteger la infraestructura estratégica del departamento y proteger la vida de los actores viales.