Catalina Usme se despidió de Universitario de Perú: el equipo oficializó su salida

La experimentada jugadora de la Selección Colombia, Catalina Usme finalizó su ciclo con el equipo Universitario de Perú tras cinco meses en los que logró coronarse como campeona del Torneo Clausura y haber llevado el plantel a jugar la Copa Libertadores Femenina. A esto se suma la salida de su hermano, Andrés Usme, quien era el entrenador del cuadro crema.

Es válido mencionar que la dupla de hermanos Usme habían llegado al equipo peruano en agosto de este año. Desde entonces consolidaron un proyecto deportivo similar al del América de Cali en Colombia, donde también compartieron camerinos y llevaron al cuadro Escarlata a ser uno de los mejores conjuntos femeninos del continente.

En este paso por el fútbol peruano, la máxima goleadora de la Selección Colombia, también aportó con su cuota goledora a la obtención del título del campeonato local. Con las Leonas la antioqueña, jugó 15 partidos en los cuales marcó 11 tantos, destacándose como una de las figuras claves del conjunto con su experiencia y liderazgo.

“Agradecemos a Catalina Usme por su profesionalismo con la camiseta crema y los goles anotados en su reciente paso por las Leonas. ¡Éxitos en sus futuros retos!”, fueron las palabras de las directivas del plantel femenino peruano.

¿Por qué se dio la salida de Catalina y Andrés Usme de U?

La noticia de la salida de la jugadora y el entrenador, toma por sorpresa a los aficionados del equipo Crema, ya que el gerente deportivo, Álvaro Barco, tras ganar la final del torneo peruano, mencionó que el contrato de los colombianos sería extendido, pero al parecer ellos habría decidido no aceptarlo.

Lo curioso de esta decisión fue que el lunes 22 de diciembre se oficializó la salida del entrenador y a las cinco horas el equipo hizo lo propio con la jugadora, esto a través de sus redes sociales. Sin embargo, al día siguiente anunció también al nuevo director técnico Carlos Véliz, un estratega chileno que se ha destacado en el fútbol de su país.

Hasta el momento no se conocen declaraciones ni de Catalina ni de Andrés Usme quienes están en naciones en el desierto de Huacachina en Perú.