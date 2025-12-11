Último ranking FIFA 2025: Así quedó la Selección Colombia, tras fechas de Eliminatorias al Mundial
Conozca cuáles serán los primeros partidos de la Tricolor en 2026.
La Selección Colombia Femenina terminó el 2025 con un balance positivo. En las cuatro fechas de inicio de la Eliminatoria al Mundial de Brasil 2027 o Liga de Naciones, la Tricolor disputó tres partidos, en los cuales ganó 2 y empató 1. La fecha 4 no la disputó, pues le correspondió descansar.
Se puede decir que en los partidos oficiales que afrontó durante el año, no cayó en ninguno durante los 90 minutos. En la final de la Copa América ante Brasil empató en el tiempo regular 4-4, pero perdió por penales 5-4.
Último ranking FIFA 2025
La FIFA dio a conocer este jueves 11 de diciembre la última actualización del ranking de selecciones del 2025. En él, España se mantiene como el mejor equipo del mundo con 2094 puntos, Estados Unidos sigue en el segundo lugar con 2.057 puntos y el podio lo cierra Alemania, que ascendió dos puestos, con 2.010.
El equipo teutón le arrebató el puesto a Suecia, que hasta la actualización de agosto se encontraba en la tercera ubicación y ahora pasó a la quinta colocación. Inglaterra es cuarta, Brasil sexta, Francia séptima, Japón octava, Corea del Norte novena y Canadá décima.
Colombia perdió dos puestos respecto al ranking de agosto, en el que se encontraba en la casilla 18. Su ubicación la perdió con Bélgica, y ahora la Tricolor pasó a ser la número 20 del mundo.
Si bien Bélgica disputó cuatro partidos (dos victorias, un empate y una derrota) entre octubre y noviembre, perdió apenas -0.43 unidades. La Tricolor, que afrontó tres partidos (dos victorias y un empate), perdió -22.11.
Vale la pena mencionar que el ranking FIFA se elabora partiendo del modelo ELO, en el que se tiene en cuenta la sumatoria o resta de puntos por partido basándose en la fuerza relativa del oponente, la importancia del partido y la confederación
Así quedó el ranking FIFA 2025
|Posición
|Selección
|Puntos
|1
|España
|2094.891
|2
|Estados Unidos
|2057.583
|3
|Alemania
|2010.797
|6
|Brasil
|1993.077
|20
|Colombia
|1774.604
|29
|México
|1696.6
|30
|Argentina
|1674.551
|42
|Venezuela
|1523.769
|46
|Paraguay
|1507.698
|47
|Chile
|1505.852
|57
|Uruguay
|1448.911
|65
|Ecuador
|1399.548
Próximos partidos de Colombia en 2026
- Colombia vs. Venezuela / abril / Liga de Naciones
- Colombia vs. Chile / abril / Liga de Naciones
- Argentina vs. Colombia / abril / Liga de Naciones
- Colombia vs. Uruguay / junio / Liga de Naciones
- Paraguay vs. Colombia / junio / Liga de Naciones