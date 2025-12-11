Último ranking FIFA 2025: Así quedó la Selección Colombia, tras fechas de Eliminatorias al Mundial

La Selección Colombia Femenina terminó el 2025 con un balance positivo. En las cuatro fechas de inicio de la Eliminatoria al Mundial de Brasil 2027 o Liga de Naciones, la Tricolor disputó tres partidos, en los cuales ganó 2 y empató 1. La fecha 4 no la disputó, pues le correspondió descansar.

Se puede decir que en los partidos oficiales que afrontó durante el año, no cayó en ninguno durante los 90 minutos. En la final de la Copa América ante Brasil empató en el tiempo regular 4-4, pero perdió por penales 5-4.

Colombia empata en su visita a la altura de Bolivia: Resumen y goles por Liga de Naciones Femenina

Último ranking FIFA 2025

La FIFA dio a conocer este jueves 11 de diciembre la última actualización del ranking de selecciones del 2025. En él, España se mantiene como el mejor equipo del mundo con 2094 puntos, Estados Unidos sigue en el segundo lugar con 2.057 puntos y el podio lo cierra Alemania, que ascendió dos puestos, con 2.010.

El equipo teutón le arrebató el puesto a Suecia, que hasta la actualización de agosto se encontraba en la tercera ubicación y ahora pasó a la quinta colocación. Inglaterra es cuarta, Brasil sexta, Francia séptima, Japón octava, Corea del Norte novena y Canadá décima.

Colombia perdió dos puestos respecto al ranking de agosto, en el que se encontraba en la casilla 18. Su ubicación la perdió con Bélgica, y ahora la Tricolor pasó a ser la número 20 del mundo.

Lea también: Katherine Tapia fue nominada al premio a la mejor arquera del mundo 2025

Si bien Bélgica disputó cuatro partidos (dos victorias, un empate y una derrota) entre octubre y noviembre, perdió apenas -0.43 unidades. La Tricolor, que afrontó tres partidos (dos victorias y un empate), perdió -22.11.

Vale la pena mencionar que el ranking FIFA se elabora partiendo del modelo ELO, en el que se tiene en cuenta la sumatoria o resta de puntos por partido basándose en la fuerza relativa del oponente, la importancia del partido y la confederación

Así quedó el ranking FIFA 2025

Posición Selección Puntos 1 España 2094.891 2 Estados Unidos 2057.583 3 Alemania 2010.797 6 Brasil 1993.077 20 Colombia 1774.604 29 México 1696.6 30 Argentina 1674.551 42 Venezuela 1523.769 46 Paraguay 1507.698 47 Chile 1505.852 57 Uruguay 1448.911 65 Ecuador 1399.548

Próximos partidos de Colombia en 2026