Colapsó techo del Museo Cultural de Arte Religioso en Mompox, Bolívar

Como crónica de un hecho anunciado calificaron las autoridades locales el incidente donde resultó con graves afectaciones el Museo Cultural de Arte Religioso de Mompox- Bolívar, cuyo techo colapsó tras años de peticiones no atendidas.

Este bien de interés patrimonial ubicado en la calle Real del Medio, había mostrado averías en su cubierta, sin embargo, dijeron testigos a Caracol Radio que los organismos competentes no gestionaron la inversión que el inmueble necesitaba.

El alcalde Juan Nicolás Sinning, junto a su gabinete, hizo presencia en el lugar acompañado por el Cuerpo de Bomberos del distrito y la Policía Nacional. Desde allí, el mandatario informó el cierre preventivo de la calle, en el tramo comprendido entre el Parque de Bolívar y la esquina de La Sierpe, como medida para proteger a la comunidad.

En los próximos días habrá una visita de expertos en infraestructura, quienes evaluarán las condiciones de la zona e indicarán si la movilidad puede reanudarse de forma segura mientras se adoptan las medidas necesarias y se gestionan los recursos para dicha intervención.